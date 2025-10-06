Készüljön fel, mert áramszünet nehezíti meg a holnapot nagyon sok háztartásban

Időnként karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet várható szerdán több vármegyei településen is

Fotó: MW-archív

Áramszünet kedden

Rakamaz

Október 7., kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Horgász utca 14 – 42.

Horgász utca 1 – 41.

Mátészalka

Október 7., kedd 8.00-tól 11.00-ig:

Arany János utca 2 – 10.

Arany János utca 1 – 1.

Hrsz. HRSZ:0176 -

Hrsz. HRSZ:020/ -

Hrsz. HRSZ:462 -

Hrsz. HRSZ:6743 -

Hunyadi János utca 2 – 38.

Hunyadi János utca 1 – 31.

Kraszna utca 2 – 26.

Kraszna utca 1 – 31.

Nagyszőlő HRSZ: 58 -

Rákóczi Ferenc utca 2 – 42.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 53.

Szent István utca 62 – 72.

Szent István utca 65 – 89.

Zöldfa utca 224/B. -

Zöldfa utca 182 – 226.

Zöldfa utca 117 – 135.

Nyírmeggyes

Október 7., kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Báthory tér 1 – 1.

Béke köz 1 – 9.

Béke köz 2 – 8.

Béke utca 1 – 63.

Béke utca 2 – 100.

Béke utca Hrsz:063/ -

Blau tag 3 – 4739.

Blau tag 2 – 100.

Blau tag HRSZ:4770 -

Blau tag HRSZ:4778 -

Blau tag 4786/1 -

Blau tag HRSZ:4790 -

Blau tag Hrsz 0047 -

Blau tag HRSZ:4765 -

Blau tag 4760/1hrsz -

Blau tag 4767-3 -

Blau tag HRSZ:4745 -

Fehér tag 9 - 9

Fehér tag HRSZ:1171 -

Fehér tag HRSZ:095/ -

Felhő köz 1 – 49.

Felhő köz 2 – 18.

Felhő utca 50 – 54.

Felhő utca 47 – 49.

Hrsz. HRSZ:0108 -

Hrsz. hrsz:1172 -

Hrsz. HRSZ:079/ -

Hrsz. HRSZ:0119 -

Hrsz. HRSZ:6594 -

Hrsz. HRSZ:091/ -

Kovács Tanya 1 – 1.

Külterület HRSZ:093/ -

Marx Károly utca 1 – 1.

Meggyesi út 34 – 150.

Meggyesi út 41 – 41.

Meggyesi út HRSZ:0124 -

Meggyesi út HRSZ:0116 -

Meggyesi utca HRSZ:0124 -

Móricz Zsigmond utca 1 – 15.

Móricz Zsigmond utca 2 – 12.

Október 23. tér 12 – 12.

Pécsi tanya 4 – 104.

Pécsi tanya 1 – 3.

Pécsi tanya HRSZ:1172 -

Pécsi tanya HRSZ:1177 -

Rákóczi Ferenc utca 1 – 1.

Rózsa utca 31 – 49.

Rózsa utca 34 – 100.

Széchenyi István utca 2 – 2.

Temető utca 1 – 1.

Váci Mihály utca 1 – 13.

Váci Mihály utca 2 – 16.

Zöldfa utca 101 – 101.

