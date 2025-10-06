48 perce
Készüljön fel, mert áramszünet nehezíti meg a holnapot nagyon sok háztartásban
A szolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 7-én, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Időnként karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet kedden
Rakamaz
- Október 7., kedd 8.00-tól 16.00-ig:
Horgász utca 14 – 42.
Horgász utca 1 – 41.
Mátészalka
- Október 7., kedd 8.00-tól 11.00-ig:
Arany János utca 2 – 10.
Arany János utca 1 – 1.
Hrsz. HRSZ:0176 -
Hrsz. HRSZ:020/ -
Hrsz. HRSZ:462 -
Hrsz. HRSZ:6743 -
Hunyadi János utca 2 – 38.
Hunyadi János utca 1 – 31.
Kraszna utca 2 – 26.
Kraszna utca 1 – 31.
Nagyszőlő HRSZ: 58 -
Rákóczi Ferenc utca 2 – 42.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 53.
Szent István utca 62 – 72.
Szent István utca 65 – 89.
Zöldfa utca 224/B. -
Zöldfa utca 182 – 226.
Zöldfa utca 117 – 135.
Nyírmeggyes
- Október 7., kedd 8.00-tól 16.00-ig:
Báthory tér 1 – 1.
Béke köz 1 – 9.
Béke köz 2 – 8.
Béke utca 1 – 63.
Béke utca 2 – 100.
Béke utca Hrsz:063/ -
Blau tag 3 – 4739.
Blau tag 2 – 100.
Blau tag HRSZ:4770 -
Blau tag HRSZ:4778 -
Blau tag 4786/1 -
Blau tag HRSZ:4790 -
Blau tag Hrsz 0047 -
Blau tag HRSZ:4765 -
Blau tag 4760/1hrsz -
Blau tag 4767-3 -
Blau tag HRSZ:4745 -
Fehér tag 9 - 9
Fehér tag HRSZ:1171 -
Fehér tag HRSZ:095/ -
Felhő köz 1 – 49.
Felhő köz 2 – 18.
Felhő utca 50 – 54.
Felhő utca 47 – 49.
Hrsz. HRSZ:0108 -
Hrsz. hrsz:1172 -
Hrsz. HRSZ:079/ -
Hrsz. HRSZ:0119 -
Hrsz. HRSZ:6594 -
Hrsz. HRSZ:091/ -
Kovács Tanya 1 – 1.
Külterület HRSZ:093/ -
Marx Károly utca 1 – 1.
Meggyesi út 34 – 150.
Meggyesi út 41 – 41.
Meggyesi út HRSZ:0124 -
Meggyesi út HRSZ:0116 -
Meggyesi utca HRSZ:0124 -
Móricz Zsigmond utca 1 – 15.
Móricz Zsigmond utca 2 – 12.
Október 23. tér 12 – 12.
Pécsi tanya 4 – 104.
Pécsi tanya 1 – 3.
Pécsi tanya HRSZ:1172 -
Pécsi tanya HRSZ:1177 -
Rákóczi Ferenc utca 1 – 1.
Rózsa utca 31 – 49.
Rózsa utca 34 – 100.
Széchenyi István utca 2 – 2.
Temető utca 1 – 1.
Váci Mihály utca 1 – 13.
Váci Mihály utca 2 – 16.
Zöldfa utca 101 – 101.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Nem várt fordulatot vesznek az üzemanyagárak holnaptól! Mutatjuk, hol lehet még olcsóbban tankolni!
Nagy erőkkel keresik, de egyre kétségbeejtőbb a helyzet! Az eltűnt egyetemista után több szabolcsi mentőegyesület is kutatott