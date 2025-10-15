október 15., szerda

Áramszünet

2 órája

Figyelem! Sok háztartásban nem lesz holnap áram Nyíregyházán!

Címkék#Opus Titász#áramszünet#Nyíregyháza

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 16-án, csütörtökön. Nyíregyházán több utcában is lesz egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Nyíregyházán.

áramszünet, karbantartás
Tervezett karbantartás miatt lesz áramszünet csütörtökön
Fotó: Shutterstock

Áramszünet Nyíregyházán

  • Október 16., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:

4-es sz.főút 2722/4 hr -

Agyag utca 4 – 32.

Agyag utca 3 – 3.

Belső körút 23/6 -

Belső körút 39-43 -

Belső körút 23/6 -

Belső körút 20 – 28.

Belső körút 19 – 55.

Belső körút 30 – 30.

Hunyadi utca 59.

Hunyadi utca 54-56.

Hunyadi utca 34 – 82.

Hunyadi utca 47 – 65.

István utca 58 – 60.

Jég utca 7 – 27.

Lajos utca 4-1 Hrsz. -

Lajos utca 6 – 6.

Lajos utca 7 – 7.

Mák utca 2 – 2.

Mátyás utca 4 – 8.

 

