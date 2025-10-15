2 órája
Figyelem! Sok háztartásban nem lesz holnap áram Nyíregyházán!
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt október 16-án, csütörtökön. Nyíregyházán több utcában is lesz egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Nyíregyházán.
Áramszünet Nyíregyházán
- Október 16., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
4-es sz.főút 2722/4 hr -
Agyag utca 4 – 32.
Agyag utca 3 – 3.
Belső körút 23/6 -
Belső körút 39-43 -
Belső körút 23/6 -
Belső körút 20 – 28.
Belső körút 19 – 55.
Belső körút 30 – 30.
Hunyadi utca 59.
Hunyadi utca 54-56.
Hunyadi utca 34 – 82.
Hunyadi utca 47 – 65.
István utca 58 – 60.
Jég utca 7 – 27.
Lajos utca 4-1 Hrsz. -
Lajos utca 6 – 6.
Lajos utca 7 – 7.
Mák utca 2 – 2.
Mátyás utca 4 – 8.
