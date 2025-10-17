Hagyományosan megrendezték pénteken az Arany Napot a Váci Mihály Kulturális Központban.

Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

A vármegyeháza önkormányzata ezúttal is ünnepi körítéssel köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárok közül azokat, akik 1975-ben nyíregyházi anyakönyvvezető előtt kötöttek házasságot és ma is a városban élnek. Ez alkalomból a házaspárok a házassági fogadalom újbóli elmondásával ismét megerősítették az egymás iránti elkötelezettségüket.