október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán

Címkék#Váci Mihály Kulturális Központban#aranylakodalom#Nyíregyháza#házaspár#Arany Nap

A vármegyeháza önkormányzata ezúttal is ünnepi körítéssel köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárokat. Hagyományosan megrendezték pénteken az Arany Napot.

Szon.hu
Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán

Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán

Fotó: Sipeki Péter

Hagyományosan megrendezték pénteken az Arany Napot a Váci Mihály Kulturális Központban. 

Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán
Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A vármegyeháza önkormányzata ezúttal is ünnepi körítéssel köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárok közül azokat, akik 1975-ben nyíregyházi anyakönyvvezető előtt kötöttek házasságot és ma is a városban élnek. Ez alkalomból a házaspárok a házassági fogadalom újbóli elmondásával ismét megerősítették az egymás iránti elkötelezettségüket.

Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu