Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán (fotókkal)
A vármegyeháza önkormányzata ezúttal is ünnepi körítéssel köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárokat. Hagyományosan megrendezték pénteken az Arany Napot.
Arany Nap: megható rendezvény Nyíregyházán
Fotó: Sipeki Péter
Hagyományosan megrendezték pénteken az Arany Napot a Váci Mihály Kulturális Központban.
A vármegyeháza önkormányzata ezúttal is ünnepi körítéssel köszöntötte az idén aranylakodalmukat ünneplő nyíregyházi házaspárok közül azokat, akik 1975-ben nyíregyházi anyakönyvvezető előtt kötöttek házasságot és ma is a városban élnek. Ez alkalomból a házaspárok a házassági fogadalom újbóli elmondásával ismét megerősítették az egymás iránti elkötelezettségüket.
Arany Nap: megható rendezvény NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
