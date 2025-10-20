Újabb turisztikai fejlesztés a szabolcsi településen – csodálatos vendégház várja a pihenni vágyókat (videó)

Szeles Tibor és családja újabb nagyot álmodott és meg is valósította! A Kisfaludy Terv nyertes pályázatának köszönhetően megnyílt az Aranyszarvas Vendégház Mándokon, amely 16 férőhelyes, igényes szálláslehetőséget kínál az ide érkező vendégeknek – adta hírül közösségi oldalán dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki személyesen tekintette meg a vendégházat.

Dr. Tilki Attila és Szeles Tibor tulajdonos a mándoki Aranyszarvas Vendégház előtt

Fotó: dr. Tilki Attila közösségi oldala

Az Aranyszarvas Vendégház tovább erősíti a térség turizmusát

A Szeles család már eddig is sokat tett a helyi közösségért az Étterem és Rendezvényház működtetésével, most pedig a turizmus területén is erősítik Mándokot. A vendégek itt nemcsak pihenhetnek, hanem felfedezhetik a Felső-Szabolcs természeti csodáit is – olvasható a képviselő bejegyzésében.

A Kisfaludy Terv a magyar kormány országos turizmusfejlesztési programja, melynek célja, hogy erősítse a vidéki gazdaságot, a vendéglátást és a munkahelyteremtést.

Megnyílt a turisztikai pénzcsap!

Beindult a Kisfaludy Turisztikai Hitelprogram, amely a hazai mikro- és kisvállalkozások számára kínál kedvezményes, 3 százalékos kamatozású finanszírozást, hogy a szektor gerincét adó kisebb szereplők is fejleszthessenek, átvészelhessék a szezonalitás miatti pénzügyi ingadozásokat. A turisztikai hitelprogramban jövő év végéig többezres ügyfélszámmal, 1–10 és 10–25 milliós ügyletekkel és mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezéssel számolnak - számolt be róla a napokban Világgazdaság.

Közép-Európa turisztikai központjává válnánk

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program minden idők legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye – olvasható a program hivatalos honlapján.

Alapvető törekvése, hogy az egyes turisztikai élményelemek láncba szervezését ösztönözze a turisztikai térségben (szálláshelyeket az attrakciókkal, attrakciókat egymással). Ezzel közvetlenül növelhető az élménypontok tömege, ami hosszabb tartózkodási időt és magasabb vendégköltést eredményez.

