Történelmi utazás

2 órája

Auschwitz-Birkenau: megrendítő zarándokúton jártak

Fehér Ildikó ismertette a kutatási eredményeit. Auschwitz-Birkenau volt az úti célja a jándi székhelyű Megóvunk Többcélú Alapítvány csoportjának.

Szon.hu
Auschwitz-Birkenau: megrendítő zarándokúton jártak

Fotó: arany

A jándi székhelyű Megóvunk Többcélú Alapítvány szervezői több alkalommal hirdettek zarándokutat Auschwitz-Birkenau emlékmúzeumába. A szervezet különböző programjainak célja a turisztikai, kulturális, történelmi élmények átadása a közösség tagjainak. Auschwitz-Birkenau a lengyelországi Oswiecimben található. 

Auschwitz-Birkenau Fehér Ildikó
Auschwitz-Birkenau: Fehér Ildikó beszámolt a kutatási eredményeiről 
Fotó: alapítvány

Auschwitz-Birkenau: a náci haláltábor

Auschwitz vagy pontosabban Oswiecim náci haláltábor. Emlékezésről, tiszteletről és edukációról szólt a történelmi utazás. Ez nem fizikai zarándokút gyalog, hanem egy látogatás a múzeumi emlékhelyre. Az út küldetése a holokauszt áldozatai előtti tiszteletadás, és az emberiség elleni bűntettek megértése volt. Az alapítvány támogatásával Fehér Ildikónak beszélhetett a legújabb kutatási eredményeiről. Ezen az alkalommal az autóbuszon Nyíregyháza legidősebb, férfi holokauszt túlélőjének életéről szólt. Markovics Gyula csodával határos megmenekülését idézte fel, illetve megosztotta a személyes tapasztalatait a zsidó újévi vacsoráról, ahová tisztelettel meghívták.
Minden résztvevő számára tartalmas emlék marad az Auschwitz-Birkenau emlékmúzeum látogatása. Megrendítő, tanulságos és elgondolkodtató volt szembesülniük a történelem egyik legsötétebb időszakával, hogy az ember az ember ellen mire képes. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy emlékezzenek, és továbbadják a jövő generációinak: soha többé ne ismétlődhessen meg a borzalom! 

 

 

