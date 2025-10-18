Óvó, féltő környezetben nevelik és oktatják az autista tanulókat a Bárcziban

– A gyerekek a legfontosabbak, a speciális nevelési igényű, autizmus spektrumzavarral élő diákok tanulási környezetének a javítása áll a program középpontjában. Ebbe benne vannak a módszertani fejlesztések, a pedagógusok képzése, a jó gyakorlatok átadása és olyan eszközöknek a beszerzése, a tantermek és fejlesztő szoba átalakítása, korszerűsítése, berendezése, hogy minél hatékonyabban tudják tölteni a tanulási időszakokat – mondta Pécsi Beáta Ágnes a Gyermekrehabilitációs intézmények fejlesztése című magyar-román közös projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Sajtótájékoztatón ismertették a határon átnyúló program részleteit, az autizmus spektrumzavarral élő diákok jobb feltételek között tanulhatnak, fejlődhetnek

Fotó: szon.hu

Nyolcvan autizmus spektrumzavarral élő diákja van a Bárczi-iskolának

A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója örömmel számolt be arról, hogy a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már a strukturális fejlesztések befejezéséhez közelednek, csak a bútortok és eszközök beszerzése maradt. Az iskolában 270 sajátos nevelési igényű gyermek tanul, közülük 80-an autizmus spektrumzavarral élnek. Őket kis létszámú, kis alapterületű tantermekben oktatják, hogy otthonos, megfelelő környezetet biztosítsanak számukra.

Portálunk kérdésére a tankerületi igazgató elmondta: a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján dől el, hogy az autisztikus jelleggel rendelkező gyerekek közül kik oktathatóak integráltan is. A Bárcziban tanuló autizmus spektrumzavarral elő diákok esetében is az a cél, hogy – az állapotuk súlyosságától függően – olyan tanulási környezetben, olyan szakembergárda foglalkozzon velük, hogy a készségeiket, képességeiket kiaknázva, fejlesztve a legjobban felkészülhessenek a későbbi életre. Pécsi Beáta Ágnes kiemelte az autiuzmussal élő gyerekeknél a támogató és segítő szülői hátteret, ami elengedhetetlen minden gyermek életében és minden oktatási formában.

A program a gyerekek fejlődését segíti, a családokat is támogatja

A Bárcziban óvó-védő környezetben 6-tól 25 éves korig oktatják, nevelik, fejlesztik a gyereket.

Nagyon komoly szakmai elismerés számunkra, hogy ebben a projektben az intézményünk is részt vehet. A szakmai megújulást, a tárgyi feltételek javítását, a szakembereink továbbképzését, a jó gyakorlatok átvételét, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést erősíti

– részletezte Multné Dankó Ágnes, a Bárczi-iskola főigazgatója. – Az elkötelezettségen és a feltétel nélküli elfogadáson túl a mindennapjainkban minden gyógypedagógus, tanár, gyógypedagógiai asszisztens a tanulóink színvonalas oktatására, nevelésére, az ismeretek közvetítésével a teljeskörű személyiségfejlesztésére törekszünk.

A DECRISIS programban a két ország 50 pedagógusa, terapeutája és szakembere vehet részt olyan képzéseken, amelyek modern beavatkozási módszereket mutatnak be. A szülők számára szintén szerveznek képzéseket a gyermekgondozás minőségének javítása érdekében, Szatmárnémetiben egy terápiás, moduláris szigetet alakítanak ki és orvosi rendelők felújítására is lehetőség lesz.