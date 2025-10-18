3 órája
Óvó, féltő környezetben nevelik és oktatják az autista tanulókat a Bárcziban
A Bárczi Gusztáv általános és készségfejlesztő iskolában már megújultak tantermek, fejlesztő szoba, hogy ideális feltételeket teremtsenek a tanulóknak. Az autizmus spektrumzavarral élő diákok tanulási környezetének javítása áll a program középpontjában.
Ingyenes laptop is segíti a bárczis diákok digitális oktatását
Fotó: szon/arhív
– A gyerekek a legfontosabbak, a speciális nevelési igényű, autizmus spektrumzavarral élő diákok tanulási környezetének a javítása áll a program középpontjában. Ebbe benne vannak a módszertani fejlesztések, a pedagógusok képzése, a jó gyakorlatok átadása és olyan eszközöknek a beszerzése, a tantermek és fejlesztő szoba átalakítása, korszerűsítése, berendezése, hogy minél hatékonyabban tudják tölteni a tanulási időszakokat – mondta Pécsi Beáta Ágnes a Gyermekrehabilitációs intézmények fejlesztése című magyar-román közös projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Nyolcvan autizmus spektrumzavarral élő diákja van a Bárczi-iskolának
A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója örömmel számolt be arról, hogy a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már a strukturális fejlesztések befejezéséhez közelednek, csak a bútortok és eszközök beszerzése maradt. Az iskolában 270 sajátos nevelési igényű gyermek tanul, közülük 80-an autizmus spektrumzavarral élnek. Őket kis létszámú, kis alapterületű tantermekben oktatják, hogy otthonos, megfelelő környezetet biztosítsanak számukra.
Portálunk kérdésére a tankerületi igazgató elmondta: a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján dől el, hogy az autisztikus jelleggel rendelkező gyerekek közül kik oktathatóak integráltan is. A Bárcziban tanuló autizmus spektrumzavarral elő diákok esetében is az a cél, hogy – az állapotuk súlyosságától függően – olyan tanulási környezetben, olyan szakembergárda foglalkozzon velük, hogy a készségeiket, képességeiket kiaknázva, fejlesztve a legjobban felkészülhessenek a későbbi életre. Pécsi Beáta Ágnes kiemelte az autiuzmussal élő gyerekeknél a támogató és segítő szülői hátteret, ami elengedhetetlen minden gyermek életében és minden oktatási formában.
A program a gyerekek fejlődését segíti, a családokat is támogatja
A Bárcziban óvó-védő környezetben 6-tól 25 éves korig oktatják, nevelik, fejlesztik a gyereket.
Nagyon komoly szakmai elismerés számunkra, hogy ebben a projektben az intézményünk is részt vehet. A szakmai megújulást, a tárgyi feltételek javítását, a szakembereink továbbképzését, a jó gyakorlatok átvételét, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést erősíti
– részletezte Multné Dankó Ágnes, a Bárczi-iskola főigazgatója. – Az elkötelezettségen és a feltétel nélküli elfogadáson túl a mindennapjainkban minden gyógypedagógus, tanár, gyógypedagógiai asszisztens a tanulóink színvonalas oktatására, nevelésére, az ismeretek közvetítésével a teljeskörű személyiségfejlesztésére törekszünk.
A DECRISIS programban a két ország 50 pedagógusa, terapeutája és szakembere vehet részt olyan képzéseken, amelyek modern beavatkozási módszereket mutatnak be. A szülők számára szintén szerveznek képzéseket a gyermekgondozás minőségének javítása érdekében, Szatmárnémetiben egy terápiás, moduláris szigetet alakítanak ki és orvosi rendelők felújítására is lehetőség lesz.
– Ez a projekt közösséget épít, intézményeket tudunk ezzel tovább fejleszteni, mely innovatívan szolgálja a gyermekek jövőjét – fogalmazott dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő. A kormánybiztos szerint ez egy nagyszerű közös küldetés, mely határok nélkül teremt jobb feltételeket a speciális nevelési igényű (SNI) gyerekeknek és családjaiknak.
A rehabilitációs szolgáltatások megerősítését és egy még befogadóbb társadalom építését is szolgálja a program.
– Olyan összefogás alakulhat ki, ami tovább tudja javítani a hátrányos helyzetű és SNI-s gyerekek életminőségét itthon, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Romániában, Szatmár vármegyében is – mondta.
Dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója Román István főispán nevében is köszönetet mondott mindazoknak, akik nap mint nap csodát tesznek. Amikor elhivatottan, lelkiismeretesen arra tették fel az életüket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek és lehetőségeinek javításáért dolgoznak. Nevelik, oktatják a diákokat, könnyebbé teszik az életüket.
Határon átívelő program
A hazai és uniós támogatást, mely 480 ezer euró, nemcsak magyarországi, hanem romániai gyermekrehabilitációs intézmények is felhasználhatják. A DECRISIS projektben
- a Szatmárnémeti Speciális Oktatási Központ,
- a Nyíregyházi Tankerületi Központ,
- valamint társult partnerként a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség működik közre.
A kezdeményezés célja érzelmi támogatást nyújtson, optimális feltételeket teremtsen a terápiás és rehabilitációs tevékenységekhez, fejlessze a pedagógusok, egészségügyi dolgozók kapacitását, bevonja a szülőket a rehabilitációs folyamatba.
