Oktatás, nevelés

37 perce

Címkék#spektrumzavar#rehabilitációs#autizmus#Bárczi Gusztáv Általános Iskola

A Bárczi Gusztáv általános és készségfejlesztő iskolában már megújultak tantermek, fejlesztő szoba, hogy ideális feltételeket teremtsenek a tanulóknak. Az autizmus spektrumzavarral élő diákok tanulási környezetének javítása áll a program középpontjában.

Munkatársunktól
Óvó, féltő környezetben nevelik és oktatják az autista tanulókat a Bárcziban

Ingyenes laptop is segíti a bárczis diákok digitális oktatását

Fotó: szon/arhív

– A gyerekek a legfontosabbak, a speciális nevelési igényű, autizmus spektrumzavarral élő diákok tanulási környezetének a javítása áll a program középpontjában. Ebbe benne vannak a módszertani fejlesztések, a pedagógusok képzése, a jó gyakorlatok átadása és olyan eszközöknek a beszerzése, a tantermek és fejlesztő szoba átalakítása, korszerűsítése, berendezése, hogy minél hatékonyabban tudják tölteni a tanulási időszakokat – mondta Pécsi Beáta Ágnes a Gyermekrehabilitációs intézmények fejlesztése című magyar-román közös projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján. 

Sajtótájékoztatón ismertették a határon átnyúló program részleteit, az autizmus spektrumzavarral élő diákok jobb feltételek között tanulhatnak, fejlődhetnek
Fotó: szon.hu

Nyolcvan autizmus spektrumzavarral élő diákja van a Bárczi-iskolának

A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója örömmel számolt be arról, hogy a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már a strukturális fejlesztések befejezéséhez közelednek, csak a bútortok és eszközök beszerzése maradt. Az iskolában 270 sajátos nevelési igényű gyermek tanul, közülük 80-an autizmus spektrumzavarral élnek. Őket kis létszámú, kis alapterületű tantermekben oktatják, hogy otthonos, megfelelő környezetet biztosítsanak számukra.

Portálunk kérdésére a tankerületi igazgató elmondta: a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye alapján dől el, hogy az autisztikus jelleggel rendelkező gyerekek közül kik oktathatóak integráltan is. A Bárcziban tanuló autizmus spektrumzavarral elő diákok esetében is az a cél, hogy – az állapotuk súlyosságától függően – olyan tanulási környezetben, olyan szakembergárda foglalkozzon velük, hogy  a készségeiket, képességeiket kiaknázva, fejlesztve a legjobban felkészülhessenek a későbbi életre. Pécsi Beáta Ágnes kiemelte az autiuzmussal élő gyerekeknél a támogató és segítő szülői hátteret, ami elengedhetetlen minden gyermek életében és minden oktatási formában.

A program a gyerekek fejlődését segíti, a családokat is támogatja

A Bárcziban óvó-védő környezetben 6-tól 25 éves korig oktatják, nevelik, fejlesztik a gyereket. 

Nagyon komoly szakmai elismerés számunkra, hogy ebben a projektben az intézményünk is részt vehet. A szakmai megújulást, a tárgyi feltételek javítását, a szakembereink továbbképzését, a jó gyakorlatok átvételét, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést erősíti

 – részletezte Multné Dankó Ágnes, a Bárczi-iskola főigazgatója. – Az elkötelezettségen és a feltétel nélküli elfogadáson túl a mindennapjainkban minden gyógypedagógus, tanár, gyógypedagógiai asszisztens a tanulóink színvonalas oktatására, nevelésére, az ismeretek közvetítésével a teljeskörű személyiségfejlesztésére törekszünk.  
A DECRISIS programban a két ország 50 pedagógusa, terapeutája és szakembere vehet részt olyan képzéseken, amelyek modern beavatkozási módszereket mutatnak be. A szülők számára szintén szerveznek képzéseket a gyermekgondozás minőségének javítása érdekében, Szatmárnémetiben egy terápiás, moduláris szigetet alakítanak ki és orvosi rendelők felújítására is lehetőség lesz.

– Ez a projekt közösséget épít, intézményeket tudunk ezzel tovább fejleszteni, mely innovatívan szolgálja a gyermekek jövőjét – fogalmazott dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő. A kormánybiztos szerint ez egy nagyszerű közös küldetés, mely határok nélkül teremt jobb feltételeket a speciális nevelési igényű (SNI) gyerekeknek és családjaiknak.

Tavaly a bárczis diákok dr. Balatoni Katalintól vették át az ingyenes laptopot, ami segíti a digitális oktatásukat
Fotó: szon/archív

A rehabilitációs szolgáltatások megerősítését és egy még befogadóbb társadalom építését is szolgálja a program.

– Olyan összefogás alakulhat ki, ami tovább tudja javítani a hátrányos helyzetű és SNI-s gyerekek életminőségét itthon, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Romániában, Szatmár vármegyében is – mondta. 

Dr. Polgári András, a vármegyei kormányhivatal főigazgatója Román István főispán nevében is köszönetet mondott mindazoknak, akik nap mint nap csodát tesznek. Amikor elhivatottan, lelkiismeretesen arra tették fel az életüket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek és lehetőségeinek javításáért dolgoznak. Nevelik, oktatják a diákokat, könnyebbé teszik az életüket.

Határon átívelő program

A hazai és uniós támogatást, mely 480 ezer euró, nemcsak magyarországi, hanem romániai gyermekrehabilitációs intézmények is felhasználhatják. A DECRISIS projektben 

  • a Szatmárnémeti Speciális Oktatási Központ, 
  • a Nyíregyházi Tankerületi Központ, 
  • valamint társult partnerként a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség működik közre. 

A kezdeményezés célja érzelmi támogatást nyújtson, optimális feltételeket teremtsen a terápiás és rehabilitációs tevékenységekhez, fejlessze a pedagógusok, egészségügyi dolgozók kapacitását, bevonja a szülőket a rehabilitációs folyamatba.

 

 

