október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Sorban kelnek életre a járművek Szabolcsban?

Címkék#Mátészalka#csoportban#motorkocsi

Hát ez meg hogy sikerült?

Nagy Zoltán

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a fotót az „önálló életre kelt” autóról, ami – minden jel szerint – rögtön rárepült egy árokra.

Az árok felé indult meg az autó.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Elszabadult az autó!

„Megindult a kocsid az árok felé!” – figyelmeztette a posztoló a tulajdonost, és fotót is mellékelt az esetről. Reméljük, az üzenet eljutott a sofőrhöz is, mielőtt tovább kalandozott volna a jármű.

„Akkor nemcsak a vonatok indulnak meg maguktól!” – viccelődött egy hölgy a hozzászólások között, utalva arra, hogy a hétvégén Mátészalkánál elszabadult egy leállított BZ motorkocsi, amely mintegy négy kilométert gurult, mire Nyírcsaholy közelében megállt.

Egy másik kommentelő is megosztotta a saját sztoriját:
„Egyszer az enyém is önálló útra kelt. Felszaladtam a lakásba valamiért, üresben hagytam (Krúdy-ház előtt), és megindult a NAV felé. Két aranyos srác tolta vissza, és ki is támasztották. Még szerencse, hogy kárt nem okoztam senkinek.”

Erre persze rögtön jött a poén: „Biztos tartozása volt a NAV felé – rendes autó, intézi az ügyeit!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu