Sorban kelnek életre a járművek Szabolcsban?

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a fotót az „önálló életre kelt” autóról, ami – minden jel szerint – rögtön rárepült egy árokra.

Az árok felé indult meg az autó.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Elszabadult az autó!

„Megindult a kocsid az árok felé!” – figyelmeztette a posztoló a tulajdonost, és fotót is mellékelt az esetről. Reméljük, az üzenet eljutott a sofőrhöz is, mielőtt tovább kalandozott volna a jármű.

„Akkor nemcsak a vonatok indulnak meg maguktól!” – viccelődött egy hölgy a hozzászólások között, utalva arra, hogy a hétvégén Mátészalkánál elszabadult egy leállított BZ motorkocsi, amely mintegy négy kilométert gurult, mire Nyírcsaholy közelében megállt.