Sorban kelnek életre a járművek Szabolcsban?
Hát ez meg hogy sikerült?
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a fotót az „önálló életre kelt” autóról, ami – minden jel szerint – rögtön rárepült egy árokra.
Elszabadult az autó!
„Megindult a kocsid az árok felé!” – figyelmeztette a posztoló a tulajdonost, és fotót is mellékelt az esetről. Reméljük, az üzenet eljutott a sofőrhöz is, mielőtt tovább kalandozott volna a jármű.
„Akkor nemcsak a vonatok indulnak meg maguktól!” – viccelődött egy hölgy a hozzászólások között, utalva arra, hogy a hétvégén Mátészalkánál elszabadult egy leállított BZ motorkocsi, amely mintegy négy kilométert gurult, mire Nyírcsaholy közelében megállt.
Egy másik kommentelő is megosztotta a saját sztoriját:
„Egyszer az enyém is önálló útra kelt. Felszaladtam a lakásba valamiért, üresben hagytam (Krúdy-ház előtt), és megindult a NAV felé. Két aranyos srác tolta vissza, és ki is támasztották. Még szerencse, hogy kárt nem okoztam senkinek.”
Erre persze rögtön jött a poén: „Biztos tartozása volt a NAV felé – rendes autó, intézi az ügyeit!”
