Sok pénzt ütheti a markát, ha ez az ön autója!
Szokatlan poszt bukkant fel a Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban. Valaki nagyon jól járhat!
Ezt az autót keresik nagyon!
Forrás: Nyíregyházán hallottam!
„Sziasztok! Ennek az autónak a gazdáját próbálom megtalálni” – írta egy férfi. – „Röviden: ez az autó volt a párom első autója, amit a nagyapjától kapott. Egy nyíregyi kereskedésben számolták be, de nagyon hiányzik neki. Eszmei értéke miatt szeretnénk visszavásárolni.”
Az eredeti rendszámos fotó az autóról ide kattintva megtekinthető!
A hozzászólók rögtön tanácsokkal látták el:
„Autóőrszem? Próbáltátok? Hátha fent van!” – javasolta valaki.
Más pedig hozzátette: „Az okmányirodában segíthetnek.”
A történet végül szerencsésen zárult: „Köszönöm a segítséget és a megosztásokat! Meglett az autó tulaja, de sajnos nem adja el. Mindenesetre tudjuk, hogy megvan és egyben van.”