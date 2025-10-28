október 28., kedd

Sok pénzt ütheti a markát, ha ez az ön autója!

Szokatlan poszt bukkant fel a Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban. Valaki nagyon jól járhat!

Szon.hu
Ezt az autót keresik nagyon!

„Sziasztok! Ennek az autónak a gazdáját próbálom megtalálni” – írta egy férfi. – „Röviden: ez az autó volt a párom első autója, amit a nagyapjától kapott. Egy nyíregyi kereskedésben számolták be, de nagyon hiányzik neki. Eszmei értéke miatt szeretnénk visszavásárolni.”

Az eredeti rendszámos fotó az autóról ide kattintva megtekinthető!

A hozzászólók rögtön tanácsokkal látták el:
„Autóőrszem? Próbáltátok? Hátha fent van!” – javasolta valaki.
Más pedig hozzátette: „Az okmányirodában segíthetnek.”

A történet végül szerencsésen zárult: „Köszönöm a segítséget és a megosztásokat! Meglett az autó tulaja, de sajnos nem adja el. Mindenesetre tudjuk, hogy megvan és egyben van.”

 

