Autópálya

Jön a csavar az autópálya-matricáknál! Meglépik a vastag kedvezményt, százezreket érinthet

A következő esztendőben ismét változnak a hazai matricaárak. Az autópálya-matrica ára az inflációhoz kötött, így a legtöbb vármegyében drágulás lesz – vannak azonban kivételek.

Miklós István
Jövőre ismét változik az autópálya-matrica ára, de nem mindenhol egyformán

Fotó: Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

A következő esztendőben ismét emelkedni fog az autópálya-matrica ára. Ennek oka az inflációban keresendő, pontosabban abban a rendeletben, ami a „matrica” árát az infláció mértékéhez köti. A 2026-os árak megállapításához az augusztusi inflációs adat a mérvadó, tehát várhatóan 4,3 százalékkal kerülnek majd több az autópályadíjak jövőre, mint az idén. Azonban nem lesz ilyen egyszerű a képlet, hiszen a különféle felújítások és egyéb kompenzációk miatt öt vármegyében is jelentős kedvezménnyel lehet majd igénybe venni a fizetős utakat.

emelkedik jövőre az autópálya-matrica ára
Az augusztusi infláció mértékével emelkedhet az autópálya-matrica ára jövőre
 Illusztráció: MW-Archív

Ennyibe kerülhet az autópálya-matrica 2026-ban

A személyautókra jelenleg az alábbi árak érvényesek hazánkban:

  • Egynapos: 5 320 forint
  • Tíznapos: 6 620 forint
  • Havi: 10 710 forint
  • Éves országos: 59 210 forint
  • Éves vármegyei: 6 890 forint

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján augusztusban 4,3 százalék volt az infláció, így ennyivel lehetnek magasabbak a 2026-os díjak. 

  • Egynapos: 5550 forint
  • 10 napos: 6910 forint
  • Havi: 11 170 forint
  • Éves országos: 61 760 forint
  • Éves vármegyei: 7190 forint

Ezekben a vármegyékben várható kedvezmény

Nem mindenhol lesz azonban drágulás. A magyar útdíjrendszer történetében még nem volt példa arra, hogy csökkenjen az autópálya-matrica ára, márpedig öt vármegyében ez fog történni jövőre. 

Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg nem tartozik a „kedvezményes ötösbe”, ám a sokat autózó vármegyei sofőrök talán így is élvezhetik az árengedmény előnyeit. Mi az oka a díjcsökkenésnek? Nagy port kavart tavaly, hogy az útpálya megsüllyedése miatt le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát. Az út helyreállítása azóta is tart, és ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Lázár János bejelentése alapján 65 százalékos útdíjkedvezményt kapnak 2026-ban a borsodiak. Egy őszi rendelet ennél is tovább ment: bárki megvásárolhatja a borsodi, kedvezményesen 2500 forintos vármegyei matricát, ami a megyehatáron belül minden fizetős útszakaszra érvényes.

Szintén egy felújítás miatt közlekedhetnek olcsóbban az autópályákon a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben a helyiek. Ők a hazánk legforgalmasabb és legveszélyesebb autópályája, az M1-es kiszélesítése miatt kapnak kedvezményeket. Az óriási volumenű beruházás az idén szeptemberben indult, és várhatóan több évig tart majd. Ebben az időszakban terelésekre, útlezárásokra, időszakos sávlezárásokra – tehát rengeteg kellemetlenségre – kell számítania az autósoknak. Az építési és közlekedési miniszter ezek kompenzációja érdekében bejelentette a díjrendszer átalakítását a már felsorolt megyékben. A Világgazdaság erről azt írta, az említett négy vármegyében élők 15 ezer forintért vehetnek az M1-es teljes szakaszán – tehát mind a négy vármegyében – érvényes éves matricát, ami nagyjából a fele az ország más részein fizetendő „listaárnak”. Mindez 2026. január elsején lép életbe.

Európa több országában fizetőkapus rendszer működik
Illusztráció: Ripost

Drágának számít a magyar útdíjrendszer?

Az autópálya-matrica drágulása minden évben sokak ellenérzését váltja ki, de vajon a többi európai ország tarifáival összevetve is drágának gondolnánk a havi díjakat?

Az összehasonlítást kezdjük a híres Autobahn hazájával, Németországgal. Ha itt szeretnénk autózni, nem lesz nehéz kiszámolni az autópályadíjakat, a személyautóknak ugyanis ingyenesek a sztrádák.

Csehországban már fizetős az autópálya, az itthonihoz hasonló matricarendszer van érvényben az országban. A díjak viszont nem egységesek, előnyben részesítik a környezetbarát(abb) autókat. Az elektromos négykerekűek ingyen gurulhatnak a sztrádákon, a földgázzal működő kocsik féláron, míg a plug-in hibrid autók negyedáron. Az alapdíjak a következők:

  • Egynapos matrica: 210 cseh korona – 3360 forint
  • Tíznapos matrica: 290 cseh korona – 4640 forint
  • Havi matrica: 460 cseh korona – 7360 forint
  • Éves matrica: 2440 cseh korona – 39 040 forint

A horvát rendszer ennél már jóval szövevényesebb, és az útvonalunktól függ, hogy a hazaihoz képest olcsóbb vagy éppen drágább. Horvátországban ugyanis nem autópálya-matrica van, hanem fizetőkapuk, tehát szakaszonként fizetünk az úthasználatért. A példa kedvéért: Zágráb és Čarapine között 33,8 eurót (valamivel több mint 13 ezer forintot) fizetünk a közel 500 kilométer autózásért.

