Az elhurcoltak emléknapja – a málenkij robot áldozataira emlékeznek Nyíregyházán

A szovjet kényszermunkára (málenkij robotra) elhurcolt áldozatokra emlékezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata november 3-án, hétfőn. A főhajtás és a kegyelet kifejezése azokra a civilekre irányul, akiket 1944 őszén, a második világháború utolsó szakaszában hurcoltak el, és akik közül sokan soha nem térhettek haza családjukhoz.

A városból 2300 emberre, nőkre, férfiakra, idősekre és fiatalokra egyaránt emlékeznek. Azokra, akik többsége valahol az egykori Szovjetunió területén alussza örök álmát és még azt sem lehet tudni, hol található a sírjuk…

A megemlékezést az Északi Temetőben, az Elhurcoltak Emlékhelyén tartják:

Időpont: 2025. november 3. (hétfő), 14 óra

2025. november 3. (hétfő), 14 óra Helyszín: Északi Temető, Nyíregyháza, Elhurcoltak Emlékhelye

A rendezvényen a Himnusz elhangzása után Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere mond emlékbeszédet, majd a történelmi egyházak képviselői ökumenikus szolgálat keretében imádkoznak az áldozatok lelki üdvéért. Ezt követően kerül sor a megemlékezés virágainak és mécseseinek elhelyezésére.

Ajánljuk még: