október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Az elhurcoltak emléknapja – a málenkij robot áldozataira emlékeznek Nyíregyházán

Címkék#Nyíregyháza#Elhurcoltak Emlékhely#emlékbeszéd#Jászai Menyhért

Szon.hu

A szovjet kényszermunkára (málenkij robotra) elhurcolt áldozatokra emlékezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata november 3-án, hétfőn. A főhajtás és a kegyelet kifejezése azokra a civilekre irányul, akiket 1944 őszén, a második világháború utolsó szakaszában hurcoltak el, és akik közül sokan soha nem térhettek haza családjukhoz.

A városból 2300 emberre, nőkre, férfiakra, idősekre és fiatalokra egyaránt emlékeznek. Azokra, akik többsége valahol az egykori Szovjetunió területén alussza örök álmát és még azt sem lehet tudni, hol található a sírjuk…

A megemlékezést az Északi Temetőben, az Elhurcoltak Emlékhelyén tartják:

  • Időpont: 2025. november 3. (hétfő), 14 óra
  • Helyszín: Északi Temető, Nyíregyháza, Elhurcoltak Emlékhelye

A rendezvényen a Himnusz elhangzása után Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere mond emlékbeszédet, majd a történelmi egyházak képviselői ökumenikus szolgálat keretében imádkoznak az áldozatok lelki üdvéért. Ezt követően kerül sor a megemlékezés virágainak és mécseseinek elhelyezésére.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu