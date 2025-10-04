Az északi sarkkörön, és azon is túl…

Patrik rendkívül izgalmas feladatokat lát el, főleg a vasútépítés területén. Nagyon sok érdekességet mesélt a munkáról, a fehér éjszakákról Svédországban, az utazásokról egész Európában. Külön kiemelte, hogy a nyelvtudást, a műszaki és informatikai alapokat a Szent Lászlóban szerezte meg. Nagyon fontosak az ilyen ismertetők, hiszen Patrik sem gondolta, hogy ez lesz a munkája. Bízunk benne, hogy sok fiatal kapott inspirációt és segítséget a pályaválasztáshoz