Tippek a pályaválasztáshoz

16 perce

Az északi sarkkörön, és azon is túl…

Munkatársunktól
Az északi sarkkörön, és azon is túl…

Porvázsnyik Patrik tartott pályaorientációs előadást a kisvárdai Szent László végzőseinek

Fotó: kisvarda.hu

A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumban tartott előadást Porvázsnyik Patrik, az iskola egykori tanítványa, aki pályaorientációs céllal látogatott vissza az alma materébe: a végzős osztályoknak mesélt munkájáról és munkahelyéről, egy osztrák építőipari vállalatról.

Patrik rendkívül izgalmas feladatokat lát el, főleg a vasútépítés területén. Nagyon sok érdekességet mesélt a munkáról, a fehér éjszakákról Svédországban, az utazásokról egész Európában. Külön kiemelte, hogy a nyelvtudást, a műszaki és informatikai alapokat a Szent Lászlóban szerezte meg. Nagyon fontosak az ilyen ismertetők, hiszen Patrik sem gondolta, hogy ez lesz a munkája. Bízunk benne, hogy sok fiatal kapott inspirációt és segítséget a pályaválasztáshoz

– olvasható a kisvarda.hu oldalon.

 

