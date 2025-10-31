Az ételek szerepe az autizmus spektrumzavarban

Ételvezérelt viselkedési spektrumzavar – ez lesz a témája annak a rendezvénynek, ahol két előadást hallhatnak az érdeklődők és érintettek november 8-án, szombaton 10 és 12 óra között a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Gyülekezet Bólyai tér. 1. szám alatti gyülekezeti termében. Dr. Guseo András ideggyógyász, pszichiáter és Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász, fitoterapeuta többek között arról beszél majd, hogy az élővilágban ismert jelenség, hogy bizonyos környezeti tényezők, ételek hatására megváltozik a viselkedés. Irányíthatatlan autista gyerekeknél az ételintolerancia-vizsgálat súlyos eltéréseket mutatott tej- és gluténtartalmú termékek terén, ezen élelmiszerek megvonásával azonban a viselkedésük jelentősen javult.