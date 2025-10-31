október 31., péntek

Előadások

43 perce

Az ételek szerepe az autizmus spektrumzavarban

Címkék#autizmus spektrumzavar#Nyíregyháza#előadás

Az élővilágban ismert jelenség, hogy bizonyos környezeti tényezők, ételek hatására megváltozik a viselkedés.

Munkatársunktól
Az ételek szerepe az autizmus spektrumzavarban

Dr. Guseo András ideggyógyász, pszichiáter, funkcionális orvos és Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász tart előadást Nyíregyházán

Fotó: szon.hu / internet

Ételvezérelt viselkedési spektrumzavar – ez lesz a témája annak a rendezvénynek, ahol két előadást hallhatnak az érdeklődők és érintettek november 8-án, szombaton 10 és 12 óra között a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Gyülekezet Bólyai tér. 1. szám alatti gyülekezeti termében. Dr. Guseo András ideggyógyász, pszichiáter és Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász, fitoterapeuta többek között arról beszél majd, hogy az élővilágban ismert jelenség, hogy bizonyos környezeti tényezők, ételek hatására megváltozik a viselkedés. Irányíthatatlan autista gyerekeknél az ételintolerancia-vizsgálat súlyos eltéréseket mutatott tej- és gluténtartalmú termékek terén, ezen élelmiszerek megvonásával azonban a viselkedésük jelentősen javult.

 

