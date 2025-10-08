3 órája
Azbesztfelhő Nyíregyházán? Megrémültek a lakók, kivonult a hatóság!
Régi palatetőt szedtek le egy nyíregyházi sorházról. Azbeszt bontás miatt aggódtak a szomszédok, értesítették az illetékes hatóságot, mely a helyszínre vonult. Portálunknak a kormányhivatal is nyilatkozott.
Napok óta egy azbesztes palatető borzolja a kedélyeket a vármegyeszékhelyen. Egy nyíregyházi olvasónk keresett meg minket a napokban, hogy a szomszédságában nem a szabályokban rögzített módon szedik le az azbesztpalát az egyik ház tetőszerkezetéről. A következőket jelezte felénk S. András: – „Szeretnénk a nyilvánosság figyelmét felhívni egy rendkívül súlyos, közegészségügyi kockázattal járó esetre, amely Nyíregyházán az Ószőlő utcában az egyik ingatlanon történik. Az ingatlan tetőszerkezete az 1970-es években épült, a fedéshez az akkori időkben általánosan használt azbeszt tartalmú hullámpalát alkalmazták. Október 2-án ennek a tetőnek a bontását kezdték meg. A munkát szakszerűtlenül, kalapáccsal törve végzik, amely jelentős mennyiségű azbesztpor felszabadulásával járhat. A helyszínen tartózkodó lakók felhívták a munkát végzők figyelmét arra, hogy ez közvetlenül veszélyezteti a munkások és a környékbeliek egészségét. Ennek ellenére a munkát nem hagyták abba. Az azbeszt bontás Nyíregyházán sokakat felháborított, ezért is fordultak portálunkhoz.
Azbeszt bontás miatt aggódtak a szomszédok Nyíregyházán, a hatósághoz jelzés érkezett
Tudvalévő, hogy ahol az azbesztet nem megfelelően távolítják el, a tüdőbe bejutó, belélegezhető, daganatkeltő azbesztszálak kibocsátása veszélyezteti az egészséget. A szálak betokozódhatnak a tüdőbe, és évtizedek múlva kóros elváltozásokat okozhatnak, akár rákot is a légzőszervben. Az azbeszttel érintkezett területeket bontáskor vagy házak felújításakor le kell zárni, szakértő bevonása szükséges a munkákba, a széttört vagy sérült palafelület veszélyes lehet, ezért óvatosan, enyhén nedvesíteni kell az anyagot, hogy ne kerüljön a por a levegőbe. A problémát a nyilvánosság felé jelző S. András így folytatta:
– Az azbeszt bontása és kezelése Magyarországon szigorúan engedélyköteles tevékenység, amelyet csak megfelelő képesítéssel, engedéllyel és védőfelszereléssel rendelkező szakvállalkozások végezhetnek. Az engedély nélküli bontás és a veszélyes hulladék szakszerűtlen kezelése a hatályos jogszabályok szerint szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után, ha a lakosság egészsége közvetlen veszélybe kerül. Ezzel mi, a szomszédok is tisztában vagyunk.
– jegyezte meg. A probléma kapcsán megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt.
Megerősítették, hogy ebben a konkrét ügyben a kormányhivatal illetékes főosztályaira is érkezett bejelentés, amelynek nyomán a kormányhivatal helyszíni ellenőrzést tartott, ennek eredményéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.
Ennek részleteit mi is közölni fogjuk olvasóinkkal.
A kormányhivatal illetékes főosztálya hangsúlyozza, sok régi épületen még ma is megtalálható azbeszt tartalmú pala, hullámpala. Sokan szeretnék ezeket az elöregedett, ma már nem korszerű és egyben veszélyes építőanyagokat lecserélni, de sajnos kevesen vannak tisztában azzal, hogy az azbeszt tartalmú építőanyagok veszélyes hulladéknak számítanak és bontásukra, tárolásukra és elszállításukra szigorú szabályok vonatkoznak.
– Az ilyen jellegű tevékenységet előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes Járási Kormányhivatalnak és a munka elvégzése során gondoskodni kell a munkavédelmi előírások betartásáról és arról, hogy a bontás, tárolás és szállítás során minden a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. Ezért azt tanácsoljuk, hogy amennyiben nem egy erre szakosodott vállalkozást bíznak meg a munka elvégzésével előzetesen forduljanak a kormányhivatal munkatársaihoz, akik megfelelő útmutatást és segítséget tudnak adni ahhoz, hogy minden vonatkozó előírásnak meg tudjanak felelni a bontás során – tájékoztatja a lakosságot a kormányhivatal.
Utólag is ellenőriz a hatóság
Majd így folytatják:
- Az azbeszt tartalmú anyagok törésekor, fúrásakor, vágásakor azbesztpor kerülhet a levegőbe, amely belélegezve egészségkárosodást okozhat ezért nedves állapotban, lehetőleg egyben és kellő óvatossággal kell ezeket leszedni, a munkavédelmi előírások szigorú betartásával (maszkhasználat, munkavédelmi kesztyű, az érintett terület lehatárolása stb.).
- Gondoskodni kell a leszedést követően a megfelelő zárt tárolásról (vastag fóliába csomagolva, ponyvával takarva kell védeni a kiporzástól).
- Az azbeszt tartalmú építőanyagokat tilos a kommunális hulladéktárolókban elhelyezni, azt a legközelebbi veszélyes hulladék tárolóba kell beszállítani vagy egy erre jogosult vállalkozót megbízni az elszállítással.
- A veszélyes hulladék átvételéről szóló bizonylatokat meg kell őrizni, azt a környezetvédelmi hatóság utólag is ellenőrizheti és amennyiben nem bizonyítható, hogy a bontásból keletkező veszélyes anyag megfelelően lett kezelve szankcióval élhet – emeli ki a hatóság.
