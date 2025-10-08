Azbesztfelhő Nyíregyházán? Megrémültek a lakók, kivonult a hatóság!

Napok óta egy azbesztes palatető borzolja a kedélyeket a vármegyeszékhelyen. Egy nyíregyházi olvasónk keresett meg minket a napokban, hogy a szomszédságában nem a szabályokban rögzített módon szedik le az azbesztpalát az egyik ház tetőszerkezetéről. A következőket jelezte felénk S. András: – „Szeretnénk a nyilvánosság figyelmét felhívni egy rendkívül súlyos, közegészségügyi kockázattal járó esetre, amely Nyíregyházán az Ószőlő utcában az egyik ingatlanon történik. Az ingatlan tetőszerkezete az 1970-es években épült, a fedéshez az akkori időkben általánosan használt azbeszt tartalmú hullámpalát alkalmazták. Október 2-án ennek a tetőnek a bontását kezdték meg. A munkát szakszerűtlenül, kalapáccsal törve végzik, amely jelentős mennyiségű azbesztpor felszabadulásával járhat. A helyszínen tartózkodó lakók felhívták a munkát végzők figyelmét arra, hogy ez közvetlenül veszélyezteti a munkások és a környékbeliek egészségét. Ennek ellenére a munkát nem hagyták abba. Az azbeszt bontás Nyíregyházán sokakat felháborított, ezért is fordultak portálunkhoz.

Azbeszt bontás: nem elég az engedély, szakembernek is jelen kell lenni, aki biztosítja a szabályos munkavégzést, s az anyag kezelését, tárolását.

Fotók: olvasónktól

Azbeszt bontás miatt aggódtak a szomszédok Nyíregyházán, a hatósághoz jelzés érkezett

Tudvalévő, hogy ahol az azbesztet nem megfelelően távolítják el, a tüdőbe bejutó, belélegezhető, daganatkeltő azbesztszálak kibocsátása veszélyezteti az egészséget. A szálak betokozódhatnak a tüdőbe, és évtizedek múlva kóros elváltozásokat okozhatnak, akár rákot is a légzőszervben. Az azbeszttel érintkezett területeket bontáskor vagy házak felújításakor le kell zárni, szakértő bevonása szükséges a munkákba, a széttört vagy sérült palafelület veszélyes lehet, ezért óvatosan, enyhén nedvesíteni kell az anyagot, hogy ne kerüljön a por a levegőbe. A problémát a nyilvánosság felé jelző S. András így folytatta:

– Az azbeszt bontása és kezelése Magyarországon szigorúan engedélyköteles tevékenység, amelyet csak megfelelő képesítéssel, engedéllyel és védőfelszereléssel rendelkező szakvállalkozások végezhetnek. Az engedély nélküli bontás és a veszélyes hulladék szakszerűtlen kezelése a hatályos jogszabályok szerint szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után, ha a lakosság egészsége közvetlen veszélybe kerül. Ezzel mi, a szomszédok is tisztában vagyunk.

– jegyezte meg. A probléma kapcsán megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt.

Megerősítették, hogy ebben a konkrét ügyben a kormányhivatal illetékes főosztályaira is érkezett bejelentés, amelynek nyomán a kormányhivatal helyszíni ellenőrzést tartott, ennek eredményéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Ennek részleteit mi is közölni fogjuk olvasóinkkal.