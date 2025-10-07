október 7., kedd

Figyelem, különösen veszélyes!

2 órája

Veszélyes állatok érkezhettek rakománnyal az országba, Szabolcsban is csapdákat tettek az autópálya mellé

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#csapda#méhészeti egyesület#rovarfaj#Országos Magyar Méhészeti Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is tetetk ki csapdákat. Ez a rovar, az ázsiai lódarázs veszélyes a természetes beporzókra és a méhészetekre is.

Szon.hu

A Vespa velutina egy inváziós faj, amely Európa több országában gyorsan terjed. Az ökológiai szempontból is kihívásokat rejtő faj európai megjelenése mára oly mértéket öltött, hogy Magyarország számos pontján – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is – csapdákat helyeztek ki. Az ázsiai lódarázs az európai fajtársaitól sokkal veszélyesebb.

az ázsiai lódarázs csípése veszélyes
 Az ázsiai lódarázs az európai fajtársaitól sokkal veszélyesebb Forrás: omme.hu

Ázsiai lódarázs: csapdába ejtenék ezt a rovarfajt 

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöksége az ázsiai lódarázs megjelenését követően döntött úgy, hogy létrehoz és 2024-től folyamatosan működtet egy olyan monitoring rendszert, amely csapdázással segít ennek a rovarfaj újbóli megjelenésének felderítésében, önkéntes méhészek bevonásával.

Alapvetően nem támadnak emberre, viszont ha a fészkük közelében vagyunk, akkor mindenre képesek.

Szó szerint mindenre, a lódarázs ugyanis nem csak szúr, hanem harap is, az erős szájszervével komoly sérülést tud okozni

- mondta portálunknak a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke. Hozzátette, míg a méh csak egyszer csíp, addig a lódarázs képes rá többször is.

Lakatos Bertalan felhívta a figyelmet: ha fészket találunk, azonnal menjünk onnan és hívjunk szakembert. A fészket még véletlenül se bolygassuk meg, mert akkor akár csapatban is megtámadhatnak bennünket.

– Az elképzelés az volt, hogy az autópályák 2 kilométeres körzetében lévő méhészeti telephelyeken darázscsapdákat helyeznek ki a jelentkező méhészetek, amelyeket heti rendszerességgel ellenőrizve, jó esetben ki tudjuk szűrni a szállítmányozás révén esetleg hazánkba kerülő ázsiai lódarázs egyedeket.

Ennek értelmében Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyékben is kihelyeztek csapdákat. 

A megfigyelésben részt vevő méhészekhez a szaktanácsadói hálózat bevonásával Vespa Catch típusú csapdákat és a hozzá tartozó csalianyagokat juttattak el. Szaktanácsadóik ellátták a méhészeket a csapda beüzemeléséhez és működtetéséhez szükséges információkkal, illetve tájékoztató-információs ismertetőt is a méhészek rendelkezésére bocsátottak – áll az OMME tájékoztatójában.

Mint írták, a feladatban részt vevő méhészek vállalták a csapdák üzembe helyezését, működtetését, heti rendszerességű ellenőrzését, gyanú esetén pedig a csapdában lévő rovarok dokumentálását.

– A méhészek visszajelzése a csapdával kapcsolatban biztató. Működtetése egyszerű és a célnak megfelel. Az idei évben szeretnénk a használatát a méhészeti szezon egészére kiterjeszteni, és ennek megfelelően még több csalianyaggal ellátni a megfigyelési munkában részt vevő méhészeket. Ez azt jelenti, hogy az április 15. és október 15. közötti időszakban működnek majd csapdák. A csapdamonitoring hálózat működtetése az egyetlen megelőzési módja az ázsiai lódarázs esetleges jövőbeni megjelenésének. Fenntartása, működtetése mindenképpen indokolt Magyarország területén. 

Egy esetleges sikeres befogás után a szakmának lenne lehetősége gyorsan fellépni a lódarázsfészek megtalálása és kiirtása érdekében, időt nyerve ezzel a rovar hazai elterjedésének megakadályozásában 

– tájékoztat az Országos Magyar Méhészeti Egyesület cikke.

