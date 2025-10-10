1 órája
Babák és mamák sétáltak a skanzenben
Az elmúlt napokban az érdeklődők részt vehettek baba-mama tornán, kézműves foglalkozáson, volt Kangakids és babahordozási tanácsokat is kaptak az édesanyák. Pénteken a skanzenban zárult a Babahordozó Hét.
Remekül érezték magukat
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
A Nyíregyházi Babaklub immár 17. alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Hét eseményosorozatához. Az elmúlt napokban az érdeklődők részt vehettek baba-mama tornán, kézműves foglalkozáson, volt Kangakids és babahordozási tanácsokat is kaptak az édesanyák. Hallhattak előadásokat az anya és a magzat kapcsolatáról, a szoptatás fontosságáról, illetve a mese és az olvasás szerepéről is.
Babahordozó foglalkozás a Sóstói MúzeumfalubanFotók: Sipeki Péter
