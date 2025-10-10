Babák és mamák sétáltak a skanzenben

A Nyíregyházi Babaklub immár 17. alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Hét eseményosorozatához. Az elmúlt napokban az érdeklődők részt vehettek baba-mama tornán, kézműves foglalkozáson, volt Kangakids és babahordozási tanácsokat is kaptak az édesanyák. Hallhattak előadásokat az anya és a magzat kapcsolatáról, a szoptatás fontosságáról, illetve a mese és az olvasás szerepéről is.

