Babahordozó Hét

1 órája

Babák és mamák sétáltak a skanzenben

Az elmúlt napokban az érdeklődők részt vehettek baba-mama tornán, kézműves foglalkozáson, volt Kangakids és babahordozási tanácsokat is kaptak az édesanyák. Pénteken a skanzenban zárult a Babahordozó Hét.

Munkatársunktól
Babák és mamák sétáltak a skanzenben

Remekül érezték magukat

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

A Nyíregyházi Babaklub immár 17. alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Babahordozó Hét eseményosorozatához. Az elmúlt napokban az érdeklődők részt vehettek baba-mama tornán, kézműves foglalkozáson, volt Kangakids és babahordozási tanácsokat is kaptak az édesanyák. Hallhattak előadásokat az anya és a magzat kapcsolatáról, a szoptatás fontosságáról, illetve a mese és az olvasás szerepéről is. 

Babahordozó foglalkozás a Sóstói Múzeumfaluban

Fotók: Sipeki Péter

 

