Elkezdődött a báli szezon

52 perce

Bál a kertvárosi iskolában Kocsis Janikával (fotókkal)

Címkék#Dr Vinnai Győző#Kertvárosban#pedagógus#kertvárosi iskola

Összefogtak a nemes célért. A bál ezúttal is teltházat vonzott.

Szon.hu
Bál a kertvárosi iskolában Kocsis Janikával (fotókkal)

Fotó: VooJ

„Az alapítványi bálok sikere, ha minél több a résztvevő. Hiszen ez azt jelenti, hogy az iskolába járó gyerekek szülei fontosnak tartják, hogy maguk is hozzájáruljanak az iskola magasabb felszereltségéhez” – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

bál Kertváros iskola
Bál a kertvárosi iskolában Fotó: VooJ

Bál a Kertvárosban - Kocsis Janikával

„A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében minden évben teltház van, bárhol is rendezik meg a bált. Nem véletlen, hogy a pedagógusok és a szülők közreműködésének köszönhetően, az iskola a város egyik legjobb iskolájává nőtte ki magát” – jegyezte meg  dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

Bál a kertvárosi iskolában Kocsis Janikával

Fotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

 


 

 

