Bál a kertvárosi iskolában Kocsis Janikával (fotókkal)
Összefogtak a nemes célért. A bál ezúttal is teltházat vonzott.
Fotó: VooJ
„Az alapítványi bálok sikere, ha minél több a résztvevő. Hiszen ez azt jelenti, hogy az iskolába járó gyerekek szülei fontosnak tartják, hogy maguk is hozzájáruljanak az iskola magasabb felszereltségéhez” – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.
Bál a Kertvárosban - Kocsis Janikával
„A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében minden évben teltház van, bárhol is rendezik meg a bált. Nem véletlen, hogy a pedagógusok és a szülők közreműködésének köszönhetően, az iskola a város egyik legjobb iskolájává nőtte ki magát” – jegyezte meg dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.
Bál a kertvárosi iskolában Kocsis JanikávalFotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala
