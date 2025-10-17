Bál a kertvárosi iskolában Kocsis Janikával (fotókkal)

„Az alapítványi bálok sikere, ha minél több a résztvevő. Hiszen ez azt jelenti, hogy az iskolába járó gyerekek szülei fontosnak tartják, hogy maguk is hozzájáruljanak az iskola magasabb felszereltségéhez” – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

Bál a kertvárosi iskolában Fotó: VooJ

Bál a Kertvárosban - Kocsis Janikával

„A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében minden évben teltház van, bárhol is rendezik meg a bált. Nem véletlen, hogy a pedagógusok és a szülők közreműködésének köszönhetően, az iskola a város egyik legjobb iskolájává nőtte ki magát” – jegyezte meg dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.