Balázsnak mielőbb műtétre van szüksége, a cél 13 millió forint és egy berlini klinika

Balázs 27 éves, nemrégen még az egyetemi vizsgái miatt kellett aggódnia, márciustól azonban megváltozott körötte minden. Zsibbadás, érzéskiesés, hosszú hónapok bizonytalansága után kiderült, hogy cavernoma, egy jóindulatú, de veszélyes érdaganat van a gerincvelőjében, ami bármikor bénulást okozhat. A műtétet csak a berlini Charité klinikán tudják biztonsággal elvégezni, a beavatkozás 31 800 euróba, azaz 13 millió forintba kerül. A kétdiplomás, friss doktori címet szerzett fiatal tehát versenyt fut a betegséggel és az idővel, a németországi klinikán már várják, fontos tehát, hogy minél előbb összegyűljön a kezelés költsége. Balázs gyógyulása a cél, ebben kéri mások mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek segítségét is.

Balázs gyógyulása a berlini műtéten múlik, a kezelés ára azonban 13 millió forint.

Fotó: Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány / Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A berlini műtéten múlik Balázs gyógyulása

Hazánkban a diagnózisom még mindig ismeretlen viselkedésű gerincdaganat. (...) Mielőbb szeretnék túl lenni a műtéten, és azt követő párhónapos rehabilitáción, hogy végre én is munkakereséssel, párkapcsolattal, saját életem alakításával törődhessek, megvalósíthassam álmaimat, azt az életet, amiért tanultam, küzdöttem hosszú éveken át családom támogatásával. Kérem, akinek módja van, segítsen nekem, másképp nem tudom megoldani, hogy megszabadulhassak a szenvedéstől, bizonytalanságtól és egészségesen élhessek!

– írja Balázs, akit a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítványon keresztül támogathatnak, akik szeretnének hozzájárulni a gyógyulásához.

Az adománygyűjtés jól halad, eddig közel 5,5 millió forint gyűlt össze a fiatal vegyészmérnök és gyógyszerész berlini kezelésére, de egészen addig nem dőlhetünk hátra, amíg meg nem lesz a teljes összeg. Balázs betegségéről, a diagnózisról és a gyűjtésről az Adománybank oldalán olvashatnak részleteket.