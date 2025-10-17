26 perce
Hátborzongató látvány: frontális baleset Nyíregyháza mellett, életveszélyben a vétlen sofőr (fotókkal)
A vétlen autó sofőrje életveszélyben van. Brutális baleset történt péntek reggel Nyíregyháza mellett.
Másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés péntek reggel, Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
Baleset Nyíregyháza mellett: életveszélyben a vétlen sofőr
A hulladékfeldolgozó közelében történt balesetben mindkét autó megpördült, és a szalagkorlátnak ütközött. A helyszíni információk alapján ismeretlen okból az egyik személygépkocsi áttért a szemközti oldalba, ahol egy külföldi család utazott. Súlyos sérüléseket szenvedtek az autókban ülők, a vétlen sofőr életveszélyben van.
Brutális karambol NyíregyházánálFotók: Bordás Béla
A karambol következtében hátborzongató látvány fogadta a helyszínre érkező mentőegységeket. A teljes útzárat pénteken fél tíz után oldották fel. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Robbanás Nyírbátorban: hárman haltak meg a biogázüzemben történt balesetben (fotók, videó)
Halálos baleset történt a 36-os főúton: biciklist gázoltak el
Halálos áldozata van a nyírbogdányi és a tiszalöki balesetnek is