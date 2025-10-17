Hátborzongató látvány: frontális baleset Nyíregyháza mellett, életveszélyben a vétlen sofőr (fotókkal)

Másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés péntek reggel, Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.

Baleset Nyíregyháza mellett: életveszélyben a vétlen sofőr Fotó: Bordás Béla

Baleset Nyíregyháza mellett: életveszélyben a vétlen sofőr

A hulladékfeldolgozó közelében történt balesetben mindkét autó megpördült, és a szalagkorlátnak ütközött. A helyszíni információk alapján ismeretlen okból az egyik személygépkocsi áttért a szemközti oldalba, ahol egy külföldi család utazott. Súlyos sérüléseket szenvedtek az autókban ülők, a vétlen sofőr életveszélyben van.