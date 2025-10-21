október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragikus hír érkezett

1 órája

Egy fiatal családapa vesztette életét a nyírgelsei balesetben

Címkék#nyírgelsei baleset#édesapa#elhunyt

Információink szerint egy fiatal édesapa hunyt el hétfő este a 471-es úton történt karambolban. A balesetről hírportálunk is beszámolt.

Szon.hu

Baleset Nyírgelsénél: egymásba rohant két személykocsi Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon hétfőn este. A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. – A helyszínről egy férfit és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat hírportálunk megkeresésére. A fiatal édesapa az ütközéskor az Opel volánjánál ült, amikor a nagyerejű ütközés történt. A férfit a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, de kórházba szállítását követően már nem tudták megmenteni az életét. A férfi felesége és kétéves kislánya a hátsó ülésen utaztak, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek. 

baleset Nyírgelsénél
Egy fiatal családapa vesztette életét a nyírgelsei balesetben
Fotó: katasztrófavédelem

 

Más témákat is ajánlunk: 

Súlyos baleset történt a belvárosban

Fotók: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu