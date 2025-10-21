Baleset Nyírgelsénél: egymásba rohant két személykocsi Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon hétfőn este. A 39-es kilométernél történt balesetben négy személy volt érintett, egy ember beszorult az egyik autóba. – A helyszínről egy férfit és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt és egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – közölte az Országos Mentőszolgálat hírportálunk megkeresésére. A fiatal édesapa az ütközéskor az Opel volánjánál ült, amikor a nagyerejű ütközés történt. A férfit a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsból, de kórházba szállítását követően már nem tudták megmenteni az életét. A férfi felesége és kétéves kislánya a hátsó ülésen utaztak, ők könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Egy fiatal családapa vesztette életét a nyírgelsei balesetben

Fotó: katasztrófavédelem