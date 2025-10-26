Rendőri írányítás
2 órája
Óriási anyagi kár, totálkáros autók - baleset történt a felüljárón (fotókkal)
Vasárnap délután ütközött össze két autó. A baleset a Sóstói úti felüljárónál történt.
Baleset történt Nyíregyházán: vasárnap délután két személygépkocsi ütközött össze a Sóstói úti felüljárónál. Egy kanyarodó autó karambolozott egy egyenesen közlekedővel, ennek következtében öt felnőtt könnyű sérülést szenvedett, egy gyermeket pedig megfigyelésre szállítottak a mentők a kórházba.
Baleset a felüljárón: korlátozták a forgalmat
A helyszínelés és a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozás mellett rendőri irányítással haladhattak az arra járók. Az anyagi kár jelentős, mindkét jármű totálkáros lett – tájékoztatott Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok.
Baleset Nyíregyházán Sóstói úti felüljárónFotók: Nagy Csaba
