Rendőri írányítás

40 perce

Óriási anyagi kár, totálkáros autók - baleset történt a felüljárón (fotókkal)

Vasárnap délután ütközött össze két autó. A baleset a Sóstói úti felüljárónál történt.

Szon.hu
Baleset történt Nyíregyházán: vasárnap délután két személygépkocsi ütközött össze a Sóstói úti felüljárónál. Egy kanyarodó autó karambolozott egy egyenesen közlekedővel, ennek következtében öt felnőtt könnyű sérülést szenvedett, egy gyermeket pedig megfigyelésre szállítottak a mentők a kórházba. 

baleset Sóstói útoi felüljáró
Baleset a Sóstói felüljárón Fotó: Bordás Béla

Baleset a felüljárón: korlátozták a forgalmat

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozás mellett rendőri irányítással haladhattak az arra járók. Az anyagi kár jelentős, mindkét jármű totálkáros lett – tájékoztatott Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok.

Baleset Nyíregyházán Sóstói úti felüljárón

Fotók: Nagy Csaba

 

 

.  

