Ketten haltak értelmetlen halált balesetben Szabolcsban – őket már semmi nem hozza vissza (fotókkal, videóval)

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a közúti közlekedési balesetek száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Beregben is. A napokban két súlyos karambol is tragédiával végződött: lovaskocsival karambolozott egy személyautó a 3612-es úton, Tiszalök határában, a hajtó a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére elhunyt, ahogy az az 50 év körüli sofőr is, aki Kemecse és Nyírbogdány között elvesztette az uralmát az autója fölött, lesodródott az útról és fának ütközött. Rengeteg a súlyos, maradandó sérüléssel járó baleset is, amihez nagyban hozzájárul, hogy beköszöntött az ősz, megváltoztak az út- és látási viszonyok – hangsúlyozta Bordás Béla baleseti tudósító.

Baleset Nyírbogdány és Kemecse között – sajnos a sofőr életét nem lehetett megmenteni

Fotó: Sipeki Péter

Egymást érik a balesetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

– Visszatérő probléma az utakon, hogy nagyon sokan nem választják meg megfelelően a sebességet, de a figyelmetlenség is a vezető baleseti okok között van. Kiváló példa erre a vasárnap esti Sóstói úti baleset, ahol a tiltás ellenére kanyarodott balra, a Stadion utcára a járművezető, és nekiütközött a szemből, szabályosan egyenesen haladó autónak. Nem vezethetünk megszokásból, észre kell venni a változásokat. Szintén gyakran okoz bajt, hogy nem állnak meg a STOP-nál, ebből a szempontból kiemelt csomópont az Országzászló téri – jegyezte meg Bordás Béla. Nyíregyháza városgondnoka hozzátette: a mezőgazdasági gépek, a lovasfogatok száma is megnő az utakon ebben az időszakban.