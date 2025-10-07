1 órája
Ketten haltak értelmetlen halált balesetben Szabolcsban – őket már semmi nem hozza vissza (fotókkal, videóval)
Az elmúlt időszakban drasztikusan megemelkedett a közúti balesetek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, több tragikus kimenetelű karambol is történt a múlt héten. A balesetek miértjére kerestük a választ Bordás Béla városgondnok segítségével.
Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a közúti közlekedési balesetek száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Beregben is. A napokban két súlyos karambol is tragédiával végződött: lovaskocsival karambolozott egy személyautó a 3612-es úton, Tiszalök határában, a hajtó a gyors és szakszerű orvosi ellátás ellenére elhunyt, ahogy az az 50 év körüli sofőr is, aki Kemecse és Nyírbogdány között elvesztette az uralmát az autója fölött, lesodródott az útról és fának ütközött. Rengeteg a súlyos, maradandó sérüléssel járó baleset is, amihez nagyban hozzájárul, hogy beköszöntött az ősz, megváltoztak az út- és látási viszonyok – hangsúlyozta Bordás Béla baleseti tudósító.
Egymást érik a balesetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
– Visszatérő probléma az utakon, hogy nagyon sokan nem választják meg megfelelően a sebességet, de a figyelmetlenség is a vezető baleseti okok között van. Kiváló példa erre a vasárnap esti Sóstói úti baleset, ahol a tiltás ellenére kanyarodott balra, a Stadion utcára a járművezető, és nekiütközött a szemből, szabályosan egyenesen haladó autónak. Nem vezethetünk megszokásból, észre kell venni a változásokat. Szintén gyakran okoz bajt, hogy nem állnak meg a STOP-nál, ebből a szempontból kiemelt csomópont az Országzászló téri – jegyezte meg Bordás Béla. Nyíregyháza városgondnoka hozzátette: a mezőgazdasági gépek, a lovasfogatok száma is megnő az utakon ebben az időszakban.
– Közeledik a halottak napja, mindenszentek, megemelkedik a gyalogosok száma, akik sötét ruhában, napnyugta után indulnak el a temetőkbe, hogy leróják a kegyeletüket kedves elhunytjaik előtt. Ősz van, korábban sötétedik, gyakrabban esik az eső, ez mind-mind olyan tényező, amit szem előtt kell tartaniuk a közlekedés résztvevőinek. Ilyenkor sokkal jobban kell figyelni, vigyázni, az autósok számítsanak hosszabb menetidőre, inkább induljanak el egy kicsit hamarabb, mint hogy tragédia legyen a vége.
Baleset Nyírbogdánynál, küzdenek a sofőr életéértFotók: Sipeki Péter
Több súlyos karambol is történt a napokban
Az elmúlt héten bőven akadt munkájuk a mentőknek, rendőröknek, tűzoltóknak, minden napra kijutott a közúti közlekedési balesetekből.
- Motoros és személyautó ütközött múlt kedden Nyíregyházán, a Rákóczi utcán, a kétkerekű vezetőjét kórházba kellett szállítani.
- Árokba hajtott és a tetejére borult egy kocsi Tiszalökön; a járműben ketten utaztak, mentőt kellett hívni hozzájuk.
- Szerda délután Nyíregyházán, a Tiszavasvári úti felüljárón karambolozott két személygépkocsi. Hatalmas torlódást okozott az eset, szerencsére senki sem sérült meg.
- Ahogy azt már felidéztük, lesodródott az úttestről és fának csapódott egy autó csütörtökön Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a szakemberek sokáig küzdöttek az 50 év körüli sofőr életéért, de sajnos nem tudták megmenteni.
- Teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között, a 4108-as úton. A személyautó vezetője a járműbe szorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.
- Személyautó és vonat karambolozott Apagy és Napkor között, a Szökéskúttanya közelében péntek reggel. A gépkocsiba beszorult sofőr, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A szerelvényen tizennégyen utaztak. A balesetben az autót vezető 70 éves nő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Stábunk a helyszínen járt, részletes beszámolónkat itt olvashatják el:
- Szombaton összeütközött egy üres pótkocsit vontató mezőgazdasági vontató és egy zöldségszállító furgon a 38-as főúton, Nyírtelek és Nyíregyháza között.
- Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasai elhagyták a helyszínt.
- A hét utolsó napja sem telt el baleset nélkül, sötétedés után Nyíregyházán, a Sóstói úton ütközött össze két autó. A vétkes sofőr a tiltás ellenére kanyarodott balra.