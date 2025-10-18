október 18., szombat

Lukács névnap

szon.hu PODCAST

4 órája

Értelmetlen halál az utakon – Szabolcsban egymást érik a tragédiák

Címkék#baleset#podcast#közlekedés

Augusztusban öt, szeptemberben egy és októberben eddig két ember halt meg a szabolcsi utakon. Rengeteg a közlekedési baleset, ennek lehetséges okairól Bordás Béla baleseti tudósítóval beszélgettünk.

Munkatársunktól

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a közúti közlekedési balesetek száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Beregben, amihez nagyban hozzájárul, hogy beköszöntött az ősz, megváltoztak az út- és látási viszonyok – hangsúlyozta podcast-sorozatunk vendégeként Bordás Béla baleseti tudósító.

Megnőtt a közúti közlekedési balesetek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Balesetek Szabolcs-Szatmár-Beregben: az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a számuk
Fotó: Bordás Béla

Baleset az utakon: legtöbbször emberi mulasztás miatt történik

– Visszatérő probléma az utakon a gyorshajtás, vagyis az, hogy nagyon sokan nem választják meg megfelelően a sebességet, de a figyelmetlenség is a vezető baleseti okok között van. Kiváló példa erre az a Sóstói úti baleset, ahol a tiltás ellenére kanyarodott balra, a Stadion utcára a járművezető, és nekiütközött a szemből, szabályosan egyenesen haladó autónak. Nem vezethetünk megszokásból, észre kell venni a változásokat. Szintén gyakran okoz bajt, hogy nem állnak meg a STOP-nál – jegyezte meg Nyíregyháza városgondnoka, aki a közelgő mindenszentekhez kapcsolódó közlekedési tanácsokkal is szolgált.

Brutális karambol Nyíregyházánál

Fotók: Bordás Béla

 

