1 órája
Értelmetlen halál az utakon – Szabolcsban egymást érik a tragédiák
Augusztusban öt, szeptemberben egy és októberben eddig két ember halt meg a szabolcsi utakon. Rengeteg a közlekedési baleset, ennek lehetséges okairól Bordás Béla baleseti tudósítóval beszélgettünk.
Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a közúti közlekedési balesetek száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Beregben, amihez nagyban hozzájárul, hogy beköszöntött az ősz, megváltoztak az út- és látási viszonyok – hangsúlyozta podcast-sorozatunk vendégeként Bordás Béla baleseti tudósító.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Baleset az utakon: legtöbbször emberi mulasztás miatt történik
– Visszatérő probléma az utakon a gyorshajtás, vagyis az, hogy nagyon sokan nem választják meg megfelelően a sebességet, de a figyelmetlenség is a vezető baleseti okok között van. Kiváló példa erre az a Sóstói úti baleset, ahol a tiltás ellenére kanyarodott balra, a Stadion utcára a járművezető, és nekiütközött a szemből, szabályosan egyenesen haladó autónak. Nem vezethetünk megszokásból, észre kell venni a változásokat. Szintén gyakran okoz bajt, hogy nem állnak meg a STOP-nál – jegyezte meg Nyíregyháza városgondnoka, aki a közelgő mindenszentekhez kapcsolódó közlekedési tanácsokkal is szolgált.
Sokkoló felvételek: a felismerhetetlenségig összetört a vétlen autó, az okozónak már korábban is volt balesete (brutális fotók)
Halálos áldozata van a nyírbogdányi és a tiszalöki balesetnek is
Baleset és teljes útzár a 403-ason: négyen utaztak az ütköző autókban!
Brutális karambol NyíregyházánálFotók: Bordás Béla
szon.hu PODCAST
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?
- Harminc éve esélyt ad a hátrányos helyzetű gyerekeknek a Kedvesház
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 6. rész: menetel a Mátészalka és a Nyírbátor, jön a 10. forduló!
- Szeretjük, ha meleg van az otthonunkban, de figyelünk a veszélyekre?
- Ismert olasz dalok, varázslatos hangulat, két remek színésznő a Szindbádban