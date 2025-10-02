október 2., csütörtök

Petra névnap

11°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb baleset

1 órája

Teljes az útzár baleset miatt! Feszítővágóval szabadították ki a súlyosan megsérült sofőrt!

Címkék#katasztrófavédelem#teherautó személyautó#baleset

Teherautó és személyautó karambolozott. Az autóba egy ember beszorult, a baleset miatt teljes az útzár, érdemes elkerülni ezt a szakaszt.

Szon.hu
Teljes az útzár baleset miatt! Feszítővágóval szabadították ki a súlyosan megsérült sofőrt!

Súlyosan megsérült a balesetben a autó sofőrje

Fotó: katasztrófavédelem

Teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között. A baleset csütörtökön délután történt, teljes útzár mellett vonultak ki a hatóságok. 

baleset
A baleset következtében autóba szorult egy ember
Fotó: katasztrófavédelem

Baleset a 4108-as úton

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között a 4108-as úton. A személyautó vezetője a járműbe szorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek a műszaki mentés keretén belül áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.

A Traffipax Kisvárda és környéke Facebook csoportban beírt információk szerint teljes az útzárt az érintett útszakaszon, a forgalom mindkét sávon áll. Sokan az ajaki földutat választják a dugó elkerülésére, így ott is nagy lett a forgalom. A szemtanúk szerint két mentő, két tűzoltó és a rendőrség is a helyszínre érkezett. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy csütörtök délután egy személygépjármű és egy teherautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között a 4108-as úton. 

A karambolban érintett személyautóból kiszabadított sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. 

Megkerestük az ügyben az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal frissítjük a cikket.

Mentőhelikopter

Sajnos ma már volt több baleset is, az egyik szintén súlyos sérüléssel járó baleset délelőtt történt, ahová mentőhelikopter is érkezett. Az ütközés következtében a sofőr abban a balesetben is beszorult, mert lesodródott az úttestről és fának csapódott Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu