Teljes az útzár baleset miatt! Feszítővágóval szabadították ki a súlyosan megsérült sofőrt!
Teherautó és személyautó karambolozott. Az autóba egy ember beszorult, a baleset miatt teljes az útzár, érdemes elkerülni ezt a szakaszt.
Súlyosan megsérült a balesetben a autó sofőrje
Fotó: katasztrófavédelem
Teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között. A baleset csütörtökön délután történt, teljes útzár mellett vonultak ki a hatóságok.
Baleset a 4108-as úton
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautó és személyautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között a 4108-as úton. A személyautó vezetője a járműbe szorult, őt a kisvárdai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egységek a műszaki mentés keretén belül áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.
A Traffipax Kisvárda és környéke Facebook csoportban beírt információk szerint teljes az útzárt az érintett útszakaszon, a forgalom mindkét sávon áll. Sokan az ajaki földutat választják a dugó elkerülésére, így ott is nagy lett a forgalom. A szemtanúk szerint két mentő, két tűzoltó és a rendőrség is a helyszínre érkezett.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy csütörtök délután egy személygépjármű és egy teherautó karambolozott Anarcs és Kisvárda között a 4108-as úton.
A karambolban érintett személyautóból kiszabadított sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Megkerestük az ügyben az Országos Mentőszolgálatot, válaszukkal frissítjük a cikket.
Mentőhelikopter
Sajnos ma már volt több baleset is, az egyik szintén súlyos sérüléssel járó baleset délelőtt történt, ahová mentőhelikopter is érkezett. Az ütközés következtében a sofőr abban a balesetben is beszorult, mert lesodródott az úttestről és fának csapódott Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, akit a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágó segítségével kiszabadítottak.
