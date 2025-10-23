Tragédia az elkerülőn: ugyanazon a helyen történt a két súlyos baleset! (fotókkal)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy portálunknak elmondta, hogy a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A nyerges vontató üzemképes maradt, el tudta hagyni a helyszínt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy személygépjármű hátulról ment bele egy teherautóba. Mindkét járműben egy-egy ember utazott.

– A baleset helyszínén a mentők egy 30 év körüli nőt láttak el, majd szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba – válaszolta megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat.

Október 17-én, pénteken reggel másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés ugyanott: Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.