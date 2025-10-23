1 órája
Tragédia az elkerülőn: ugyanazon a helyen történt a két súlyos baleset! (fotókkal)
Öt napon belül kétszer egymás után ugyanott ütköztek össze. Nyíregyháza határában két súlyos baleset történt szinte méterre pontosan azon a helyen.
Egyszerre megdöbbentő, hátborzongató és érthetetlen. Alapvetően nem balesetveszélyes az útszakasz. Mégis öt napon belül ugyanott történt két súlyos baleset.
Baleset Nyíregyháza mellett - ugyanott
Október 22-én, szerda reggel egy személygépjármű egy nyerges vontatóba csapódott bele. Az autó totálkárosra tört, a sofőrt, aki egyedül utazott, a mentők kórházba szállították. A rendőrség teljes útzár mellett helyszínelt a 403-as út 4-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon.
Teherautó és személygépkocsi ütközött a 403-as főútonFotók: Bordás Béla
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Rutkai-Dér Vivien tűzoltó főhadnagy portálunknak elmondta, hogy a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót. A nyerges vontató üzemképes maradt, el tudta hagyni a helyszínt.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy egy személygépjármű hátulról ment bele egy teherautóba. Mindkét járműben egy-egy ember utazott.
– A baleset helyszínén a mentők egy 30 év körüli nőt láttak el, majd szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba – válaszolta megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat.
Október 17-én, pénteken reggel másfél órán keresztül teljes útzár mellett tartott a mentés, a helyszínelés és a műszaki mentés ugyanott: Nyíregyháza határában, a 403-as elkerülő 4 km-es szelvényénél. Frontálisan ütközött két személygépkocsi 8 óra után. A brutális baleset sérültjeit földi úton szállították a nyíregyházi kórházba, a vétlen autó sofőrje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett.
Brutális karambol NyíregyházánálFotók: Bordás Béla
A hulladékfeldolgozó közelében történt balesetben mindkét autó megpördült, és a szalagkorlátnak ütközött. A helyszíni információk alapján ismeretlen okból az egyik személygépkocsi áttért a szemközti oldalba, ahol egy külföldi család utazott. Súlyos sérüléseket szenvedtek az autókban ülők, a vétlen sofőr életveszélyben volt. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
– Átok ül azon az útszakaszon. Szinte méterre pontosan ugyanott történt mindkét súlyos baleset – mondta Bordás Béla baleseti tudósító.
Vezessenek körültekintően, óvatosan - mindenkit hazavárnak!