Online marketing

1 órája

Újra vármegyénkben tart előadást Balogh Petya

A tudatos és személyes márkaépítési stratégia áll a középpontban. Balogh Petya Nyíregyházán tart előadást.

Szon.hu

Hogyan legyél te a céged legerősebb marketingcsatornája? címmel szervez szakmai napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara október 16-án, csütörtökön a Hotel Pagony Wellness & Conference-ben (Nyíregyháza, Újmajori út 14-18.). Az előadók közt szerepel Balogh Petya. Az STRT Management Kft. ügyvezetője nem először fogadja el a kamara meghívását, korábban Érpatakon és Kállósemjénben is tartott előadást.

Balogh Petya már többször járt vármegyénkben
Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára, középen Balogh Petya, és Pekó László, a vármegyei és kereskedelmi és iparkamara elnöke Fotó: kamara

Balogh Petya az online jelenlét fontosságáról is beszél

Miről szól ez a nap?

✔️ Tudatos, személyes márkaépítési stratégia

✔️ Kapcsolatépítés a sajtóval

✔️ Online jelenlét: LinkedIn, TikTok, Instagram

✔️ Magabiztos fellépés a legélesebb helyzetekben

Ez a nap nem influenszerkedésről szól, hanem arról, hogyan válhatsz a céged arcává és hiteles hangjává.

Kinek ajánlja a vármegyei kereskedelmi és iparkamara?

  • Vezetőknek, akik többet szeretnének tenni személyes jelenlétükkel a cégükért
  • Azoknak, akik látják, hogy a konkurencia sikeresen használja a személyes márkát
  • Akik szeretnének szakértőként megjelenni ügyfelek és a sajtó előtt
  • Akik bizonytalanok, hogy melyik csatornán és hogyan jelenjenek meg

Mit viszel haza a nap végére?

  • Egy tiszta, személyes márkaépítési stratégia
  • Gyakorlati eszközök a láthatóságod növelésére
  • Magabiztosság nyilvános szereplésekben
  • Hazai, valódi példákon alapuló tudás

Program:

08:30 – 09:00 – Érkezés, regisztráció

09:00 – 12:00 – Előadás

12:00 – 13:00 – Ebéd

13:00 – 17:00 – Előadás folytatása

