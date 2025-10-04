1 órája
Újra vármegyénkben tart előadást Balogh Petya
A tudatos és személyes márkaépítési stratégia áll a középpontban. Balogh Petya Nyíregyházán tart előadást.
Hogyan legyél te a céged legerősebb marketingcsatornája? címmel szervez szakmai napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara október 16-án, csütörtökön a Hotel Pagony Wellness & Conference-ben (Nyíregyháza, Újmajori út 14-18.). Az előadók közt szerepel Balogh Petya. Az STRT Management Kft. ügyvezetője nem először fogadja el a kamara meghívását, korábban Érpatakon és Kállósemjénben is tartott előadást.
Balogh Petya az online jelenlét fontosságáról is beszél
Miről szól ez a nap?
Tudatos, személyes márkaépítési stratégia
Kapcsolatépítés a sajtóval
Online jelenlét: LinkedIn, TikTok, Instagram
Magabiztos fellépés a legélesebb helyzetekben
Ez a nap nem influenszerkedésről szól, hanem arról, hogyan válhatsz a céged arcává és hiteles hangjává.
Turbófeltöltés cégvezetőknek – Balogh Petya volt a workshop előadója
Kinek ajánlja a vármegyei kereskedelmi és iparkamara?
- Vezetőknek, akik többet szeretnének tenni személyes jelenlétükkel a cégükért
- Azoknak, akik látják, hogy a konkurencia sikeresen használja a személyes márkát
- Akik szeretnének szakértőként megjelenni ügyfelek és a sajtó előtt
- Akik bizonytalanok, hogy melyik csatornán és hogyan jelenjenek meg
Mit viszel haza a nap végére?
- Egy tiszta, személyes márkaépítési stratégia
- Gyakorlati eszközök a láthatóságod növelésére
- Magabiztosság nyilvános szereplésekben
- Hazai, valódi példákon alapuló tudás
Program:
08:30 – 09:00 – Érkezés, regisztráció
09:00 – 12:00 – Előadás
12:00 – 13:00 – Ebéd
13:00 – 17:00 – Előadás folytatása
