Újra vármegyénkben tart előadást Balogh Petya

Hogyan legyél te a céged legerősebb marketingcsatornája? címmel szervez szakmai napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara október 16-án, csütörtökön a Hotel Pagony Wellness & Conference-ben (Nyíregyháza, Újmajori út 14-18.). Az előadók közt szerepel Balogh Petya. Az STRT Management Kft. ügyvezetője nem először fogadja el a kamara meghívását, korábban Érpatakon és Kállósemjénben is tartott előadást.

Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára, középen Balogh Petya, és Pekó László, a vármegyei és kereskedelmi és iparkamara elnöke Fotó: kamara

Balogh Petya az online jelenlét fontosságáról is beszél

Miről szól ez a nap?

Tudatos, személyes márkaépítési stratégia

Kapcsolatépítés a sajtóval

Online jelenlét: LinkedIn, TikTok, Instagram

Magabiztos fellépés a legélesebb helyzetekben

Ez a nap nem influenszerkedésről szól, hanem arról, hogyan válhatsz a céged arcává és hiteles hangjává.