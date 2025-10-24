október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Végzetes pusztulás

2 órája

Velőtrázó robbanás Balsánál: megsemmisült a híd

Címkék#Tisza#kisvasúti hálózat#komp híd

Napra pontosan 95 évvel ezelőtt, 1930. október 24-én adták át rendeltetésének az átkelőhelyet. Balsa és Kenézlő között 14 esztendőn át üzemelt a híd.

L. Tóth Lajos
Velőtrázó robbanás Balsánál: megsemmisült a híd

Balsán történt...

Forrás: A község közösségi oldala

A Magyar Révhajósok Egyesülete a honlapján részletezi a Balsa-Kenézlő közötti komp időbeosztását. Volt idő, amikor híd kötötte össze a két vármegye települését. Balsa (a 2025. január elsejei adatok alapján 632-en lakták a szabolcs-szatmár-beregi települést) és Kenézlő (szintén az év első napjára vonatkozó adat: 952 fő a lakosa). A szabolcsi és a zempléni helységeket 14 éven át híd kötötte össze - a végzetes robbanásig.

Balsa komp híd
Balsa: komp közlekedik a híd helye mellett Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Balsa: állami pénzből készült el a híd

A kisvasúti hálózat kiépülése indokolta anno, hogy híd íveljen át a Tisza felett. A Nyírvidéki Kisvasút és a Bodrogközi Gazdasági Vasút hálózatának összekötése állt az átkelőhely megépítésének hátterében. A Tisza két partját összekötő építmény ötlete Veress Ferenctől származik.
A magyar királyi Kereskedelemügyi Minisztérium 1928 novemberében nyilvános versenytárgyalást hirdetett a híd megépítésére, amely két 102 méteres szabadnyílásból állt (melyet a Ganz gyártott), szabadszélessége 6 méter, melyből 4,8 méter a közút, kétoldalt pedig 0,6 méter a gyalogjárónak adott helyet. A híd középvonalán volt elhelyezve a 0,76 méter nyomtávú vasúti vágány. A vonat áthaladásakor a hídon a közúti forgalom szünetelt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Állami pénzből készült el a híd, amelyet a kisvasúti és a közúti forgalom számára alakítottak ki. Napra pontosan 95 évvel ezelőtt, 1930. október 24-én adták át rendeltetésének. A híd átadása gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter nevéhez kötődik, hiszen akkor ő volt a térség nemzetgyűlési képviselője.  Akkoriban tombolt a gazdasági világválság, és az összeköttetéssel érzékelhetően felpezsdítette a környék gazdasági életét. Nyíregyháza közvetlen kapcsolatba került Sárospatakkal és Sátoraljaújhellyel is kisvasúton. Az összekapcsolt pályák együttes hossza meghaladta a 187 kilométert.

Balsa híd
A híd fennmaradt része Fotó: M. Magyar László

A híd mindössze 14 évig szolgálta a közlekedőket: 1944 november elsején a hátráló német csapatok felrobbantották az átkelőhelyet. A híd pusztulása végzetes volt a kisvasúti hálózatra és a Bodrogköz gazdasági helyzetére, népességére nézve. A hatvanas években ugyan a kormányzat elvi engedélyt adott az átkelőhely újbóli felépítésére, de ennél tovább nem lépett senki. Akkor pedig, amikor felszámolták a Hegyközi Kisvasutat, a hídépítés végképp lekerült a napirendről.

 

A Szabad Földben olvasható: „2020 augusztusában aláírásgyűjtés indult a híd újjáépítésének támogatására, ami rövid időn belül igen eredményesnek bizonyult. Több ezer aláírás gyűlt össze, ami komoly adu volt a „hídbarátok” kezében. Kenézlő frissen megválasztott polgármestere, Horváth Ferenc volt a fő kezdeményező, aki megnyerte az ügynek mindkét oldal polgármestereit, országgyűlési képviselőit, s pár hete megszületett az örömteli döntés: megépülhet az új híd Balsa és Kenézlő között”.  Eltelt öt esztendő, azóta csend honol a 95 éve épült balsai híd hűlt helyén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu