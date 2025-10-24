Velőtrázó robbanás Balsánál: megsemmisült a híd

A Magyar Révhajósok Egyesülete a honlapján részletezi a Balsa-Kenézlő közötti komp időbeosztását. Volt idő, amikor híd kötötte össze a két vármegye települését. Balsa (a 2025. január elsejei adatok alapján 632-en lakták a szabolcs-szatmár-beregi települést) és Kenézlő (szintén az év első napjára vonatkozó adat: 952 fő a lakosa). A szabolcsi és a zempléni helységeket 14 éven át híd kötötte össze - a végzetes robbanásig.

Balsa: komp közlekedik a híd helye mellett Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Balsa: állami pénzből készült el a híd

A kisvasúti hálózat kiépülése indokolta anno, hogy híd íveljen át a Tisza felett. A Nyírvidéki Kisvasút és a Bodrogközi Gazdasági Vasút hálózatának összekötése állt az átkelőhely megépítésének hátterében. A Tisza két partját összekötő építmény ötlete Veress Ferenctől származik.

A magyar királyi Kereskedelemügyi Minisztérium 1928 novemberében nyilvános versenytárgyalást hirdetett a híd megépítésére, amely két 102 méteres szabadnyílásból állt (melyet a Ganz gyártott), szabadszélessége 6 méter, melyből 4,8 méter a közút, kétoldalt pedig 0,6 méter a gyalogjárónak adott helyet. A híd középvonalán volt elhelyezve a 0,76 méter nyomtávú vasúti vágány. A vonat áthaladásakor a hídon a közúti forgalom szünetelt.

Állami pénzből készült el a híd, amelyet a kisvasúti és a közúti forgalom számára alakítottak ki. Napra pontosan 95 évvel ezelőtt, 1930. október 24-én adták át rendeltetésének. A híd átadása gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter nevéhez kötődik, hiszen akkor ő volt a térség nemzetgyűlési képviselője. Akkoriban tombolt a gazdasági világválság, és az összeköttetéssel érzékelhetően felpezsdítette a környék gazdasági életét. Nyíregyháza közvetlen kapcsolatba került Sárospatakkal és Sátoraljaújhellyel is kisvasúton. Az összekapcsolt pályák együttes hossza meghaladta a 187 kilométert.

A híd fennmaradt része Fotó: M. Magyar László

A híd mindössze 14 évig szolgálta a közlekedőket: 1944 november elsején a hátráló német csapatok felrobbantották az átkelőhelyet. A híd pusztulása végzetes volt a kisvasúti hálózatra és a Bodrogköz gazdasági helyzetére, népességére nézve. A hatvanas években ugyan a kormányzat elvi engedélyt adott az átkelőhely újbóli felépítésére, de ennél tovább nem lépett senki. Akkor pedig, amikor felszámolták a Hegyközi Kisvasutat, a hídépítés végképp lekerült a napirendről.