Figyelem! Nem fog tudni vásárolni, de még utalni se! Leáll az egyik legnagyobb bank! Erre jobb, ha időben felkészül!

Digitális fejlesztés miatt leáll az ERSTE. A bank online felületének a korszerűsítése miatt több szolgáltatás nem lesz elérhető.

Szon.hu

Az ERSTE szolgáltatásában októberben két alkalommal is fennakadás lesz. A bank digitális fejlesztése miatt nem lesz elérhető többféle funkció is órákon keresztűl.

bank leállás ERSTE
A bank szolgáltatásai két alkalommal sem lesznek elérhetők
Fotó: Shutterstock

Bank leállás

Legutóbb, ahogy beszámoltunk róla, az OTP fejlesztette a rendszerét, most az ERSTE hívja fel weboldalán az ügyfelek figyelmét  arra, hogy októberben két alkalommal is terveznek bankszünnapot. Ugyanis a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. 

Az ERSTE Bank szolgáltatásaiban ezeken a napokon várható fennakadás:

A bank rendszerében 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatások:  

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

 

 

