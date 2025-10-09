Figyelem! Nem fog tudni vásárolni, de még utalni se! Leáll az egyik legnagyobb bank! Erre jobb, ha időben felkészül!

Az ERSTE szolgáltatásában októberben két alkalommal is fennakadás lesz. A bank digitális fejlesztése miatt nem lesz elérhető többféle funkció is órákon keresztűl.

A bank szolgáltatásai két alkalommal sem lesznek elérhetők

Fotó: Shutterstock

Bank leállás

Legutóbb, ahogy beszámoltunk róla, az OTP fejlesztette a rendszerét, most az ERSTE hívja fel weboldalán az ügyfelek figyelmét arra, hogy októberben két alkalommal is terveznek bankszünnapot. Ugyanis a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.

Az ERSTE Bank szolgáltatásaiban ezeken a napokon várható fennakadás:

A bank rendszerében 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:

Továbbra is elérhető szolgáltatások:

Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem elérhető szolgáltatások: