1 órája
Figyelem! Nem fog tudni vásárolni, de még utalni se! Leáll az egyik legnagyobb bank! Erre jobb, ha időben felkészül!
Digitális fejlesztés miatt leáll az ERSTE. A bank online felületének a korszerűsítése miatt több szolgáltatás nem lesz elérhető.
Az ERSTE szolgáltatásában októberben két alkalommal is fennakadás lesz. A bank digitális fejlesztése miatt nem lesz elérhető többféle funkció is órákon keresztűl.
Bank leállás
Legutóbb, ahogy beszámoltunk róla, az OTP fejlesztette a rendszerét, most az ERSTE hívja fel weboldalán az ügyfelek figyelmét arra, hogy októberben két alkalommal is terveznek bankszünnapot. Ugyanis a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.
Az ERSTE Bank szolgáltatásaiban ezeken a napokon várható fennakadás:
A bank rendszerében 2025. 10. 10. 22:00 és 2025. 10. 11. 12:00, valamint 2025. 10. 28. 22:00 és 2025. 10. 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely a szolgáltatások működését befolyásolja:
Továbbra is elérhető szolgáltatások:
- Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
- Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
Nem elérhető szolgáltatások:
- George App és Web
- Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is
Megjelent a közelünkben a kórokozó! 3 km sugarú puffer zónát alakítottak ki!
Sokkolta, amikor visszanézte a kamerát! Ezt művelte egy idegen az irodája előtt Nyíregyházán!