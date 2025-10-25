október 25., szombat

Ismét kibérelte a dobogót a BánkiRobot: két dobogós fejlesztés az innovációs versenyen

Címkék#Bánkirobot Team#OTIO#TalkReader#Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem adott otthont a 35. OTIO-nak. A BánkiRobot fiataljai ezúttal sem tértek haza dobogós helyezés(ek) nélkül.

Győzni jár az innovációs versenyekre a BánkiRobot

Fotó: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi oldala

A BánkiRobot csapata ismét kibérelte magának a dobogót egy innovációs versenyen. A fiatalok ezúttal a 35. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) regionális válogatóján remekeltek, amit a Miskolci Egyetemen rendeztek meg. A megmérettetésen 27 projekt versengett egymással – tudatta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákjai a matematika, fizika és informatika szekcióban indultak, ráadásul mindkét nevezett projektjükkel dobogóra állhattak.

A BánkiRobot tarolt a 35. OTIO-n.
A Miskolci Egyetemen is diadalmaskodott a BánkiRobot Illusztráció: Miskolci Egyetem

BánkiRobot: két innováció, két dobogó

Molnár Bence és Bányai Gergő, a TalkReader projekt alkotói – akik nemrég tértek haza a római Maker Faire-ről – két fejlesztéssel is neveztek: a látássérülteket segítő TalkReader-rel, valamint egy új koncepcióval, az AquaSense-szel.

A TalkReadert a zsűri a legjobb projektnek választotta, s nem csupán a dobogó legfelső fokára állhattak az alkotói, de a Miskolc Holdig Zrt. különdíját is megkapták. Ez pedig új távlatokat nyit és szakmai együttműködést biztosít a fejlesztés folytatásához. A győzelem egyben továbbjutást is jelent az országos döntő következő fordulójába.

A másik sikeres projekt ékes példája az összefogásnak és a tudásmegosztásnak, ugyanis a Bánki és a SZIKSZI (Széchenyi István Technikum és Kollégium) tanulóinak együttműködésében készült. A fiatal alkotók, Tóth Milán és Vass Dávid munkája, a DeepCanoe a CanoeAI innovatív evezéstechnikai segédeszköz továbbfejlesztése. Az eredeti projekt a kenuzók mozdulatainak tökéletesítését szolgálja szenzoros adatelemzéssel és valós idejű visszacsatolással. A DeepCanoe ennél is tovább megy: bővített funkcionalitással és fejlettebb szenzoros feldolgozással működik, hogy a mozgásminták még pontosabb elemzését tegye lehetővé. A projekt a zsűri tetszését is elnyerte, második helyezést ért, no, meg részvételi jogot az országos döntő második fordulójába.

 

