Cantemus+Fülei: Bartók 80 (fotókkal, videóval)
A Nyíregyházi Kodály-iskolában szombaton Bartók Béla zenéje töltötte be a termet a Cantemus Kórus és Fülei Balázs előadásában. A Bartók 80 koncert a mester emlékének és művészetének állított ünnepi tisztelgést.
Bartók 80 a Kodályban: Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeztek a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarai és Fülei Balázs zongoraművész szombaton, a nyíregyházi Kodály-iskolában.
Bartók 80: Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeztek
Felléptek: Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar. Vezényelt: Szabó Dénes, Szabó Soma. Közreműködött: Fülei Balázs zongoraművész
Cantemus+Fülei: Bartók 80Fotók: Sipeki Péter
Fotók: Bozsó Katalin
