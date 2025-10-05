október 5., vasárnap

Koncert

1 órája

Cantemus+Fülei: Bartók 80 (fotókkal, videóval)

Címkék#Fülei Balázs#Bartók 80#Bartók Béla#Cantemus Kórus

A Nyíregyházi Kodály-iskolában szombaton Bartók Béla zenéje töltötte be a termet a Cantemus Kórus és Fülei Balázs előadásában. A Bartók 80 koncert a mester emlékének és művészetének állított ünnepi tisztelgést.

Szon.hu

Bartók 80 a Kodályban: Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeztek a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarai és Fülei Balázs zongoraművész szombaton, a nyíregyházi Kodály-iskolában. 

Bartók 80 a Kodályban
Bartók 80 a Kodályban
Fotók: Bozsó Katalin

Bartók 80: Bartók Béla halálának 80. évfordulójára emlékeztek

Felléptek: Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar, Cantemus Vegyeskar. Vezényelt: Szabó Dénes, Szabó Soma. Közreműködött: Fülei Balázs zongoraművész 

Cantemus+Fülei: Bartók 80

Fotók: Sipeki Péter

Fotók: Bozsó Katalin

