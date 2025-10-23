Minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet – Orbán Viktor is beszédet mond - frissül!

A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) szervezésében október 23-án ismét megrendezik a Békemenetet, amely idén minden eddiginél fontosabb üzenetet hordoz – hangsúlyozták a szervezők. A felvonulás 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre vonul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A szervezők szerint a jelenlegi háborús helyzetben különösen fontos a béke melletti kiállás. A CÖF vezetői úgy fogalmaztak:

a magyar emberek nem háborút, hanem békét akarnak

ezért a Békemenet most a nemzeti egység és a józan hang üzenetét közvetíti Európa felé is.

A Békemenetre idén is több tízezres tömeget várnak

Orbán Viktor várhatóan beszédében a magyar kormány békepolitikáját, az ország függetlenségének fontosságát és az 1956-os forradalom szellemiségét hangsúlyozza majd. Az eseményre idén is több tízezres tömeget várnak, köztük számos vidéki és határon túli résztvevőt.

A CÖF közleménye szerint a Békemenet nemcsak politikai demonstráció, hanem közösségi esemény is: a magyar nemzet összetartozását, hitet és szabadságvágyat szimbolizálja. Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az első 2012-ben indult. A mostani a 11. Békemenet lesz a sorban.

FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:

A Békemenet élőben itt követhető:

Hamarosan indul a Békemenet!

Tilki Attila és csapata már az első közös szelfin is túl van Filep Dáviddal:

Kisvárda Seszták Miklós vezényletével már a fővárosban: "A HAZA MINDEN ELŐTT"

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűl a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. Már leállították a villamosok közlekedését is. Közben az eső fotók is megérkeztek a helyszínről!