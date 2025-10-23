2 órája
Minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet – Orbán Viktor is beszédet mond - frissül!
Október 23-án ismét megtelik a főváros utcáit a béke üzenetét hirdető tömeg. A Békemenet résztvevői ezúttal is a nemzeti egységet és Magyarország szuverenitását hangsúlyozzák. Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel zárja a rendezvényt.
Az idei már a harmadik békemenet lesz a háború árnyékában
Forrás: MW-archív
A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) szervezésében október 23-án ismét megrendezik a Békemenetet, amely idén minden eddiginél fontosabb üzenetet hordoz – hangsúlyozták a szervezők. A felvonulás 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre vonul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A szervezők szerint a jelenlegi háborús helyzetben különösen fontos a béke melletti kiállás. A CÖF vezetői úgy fogalmaztak:
a magyar emberek nem háborút, hanem békét akarnak
ezért a Békemenet most a nemzeti egység és a józan hang üzenetét közvetíti Európa felé is.
A Békemenetre idén is több tízezres tömeget várnak
Orbán Viktor várhatóan beszédében a magyar kormány békepolitikáját, az ország függetlenségének fontosságát és az 1956-os forradalom szellemiségét hangsúlyozza majd. Az eseményre idén is több tízezres tömeget várnak, köztük számos vidéki és határon túli résztvevőt.
A CÖF közleménye szerint a Békemenet nemcsak politikai demonstráció, hanem közösségi esemény is: a magyar nemzet összetartozását, hitet és szabadságvágyat szimbolizálja. Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az első 2012-ben indult. A mostani a 11. Békemenet lesz a sorban.
FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:
A Békemenet élőben itt követhető:
Hamarosan indul a Békemenet!
Tilki Attila és csapata már az első közös szelfin is túl van Filep Dáviddal:
Kisvárda Seszták Miklós vezényletével már a fővárosban: "A HAZA MINDEN ELŐTT"
A Magyar Nemzet helyszíni tudósítása szerint gyűl a tömeg a Békemenet gyülekezőhelyén, a II. kerületi Elvis Presley téren. Innen indul majd 11 órakor a menet, ami a Kossuth térre fog megérkezni, a Duna másik oldalára. Már leállították a villamosok közlekedését is. Közben az eső fotók is megérkeztek a helyszínről!
Megérkeztek az leső képek a BékemenetrőlFotók: MW
Orbán Viktor az eddigi legnagyobb békemenetre számít!
dr. Szabó Tünde a Békemenet helyszínéről osztotta meg gondolatait:
Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! - üzente Orbán Viktor közösségi oldalán:
Szabolcs-Szatmár-Bereg korán ébredt ma, sorra készülnek a posztok: úton a Békemenetre!
Úton oda, ahol a szív és a haza együtt dobban - Tilki Attiláék is úton vannak! Ők aztán tényleg korán indultak:
Úton a Békemenetre a Nyírség csapatával - Simon Miklós meggyőző képet osztott meg a létszámról:
Már csak 111 kilométer Budapestig - jelentkezet be ismét Seszták Miklós:
Kovács Sándor újabb képeket osztott meg:
A kemecseiek sem maradhattak le!
"Jó munkához idő kell! Jó eseményhez, meg időben kell elindulni!" - videón is bejelentezett Seszták Miklós:
A Szabolcs 05 úton van a Békemenetre - posztolta Kovács Sándor:
Vinnai Győző ezt írta az oldalára: Legyünk minél többen, együtt erő vagyunk!
Seszták Miklós a mai esemény fontosságáról ezt írta: Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre!
Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!
Az eddigi békemenetek listája:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.