Minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet – Orbán Viktor is beszédet mond

A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) szervezésében október 23-án ismét megrendezik a Békemenetet, amely idén minden eddiginél fontosabb üzenetet hordoz – hangsúlyozták a szervezők. A felvonulás 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre vonul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Az október 23-i békemenet útvonala Fotó: MW

A szervezők szerint a jelenlegi háborús helyzetben különösen fontos a béke melletti kiállás. A CÖF vezetői úgy fogalmaztak:

a magyar emberek nem háborút, hanem békét akarnak

ezért a Békemenet most a nemzeti egység és a józan hang üzenetét közvetíti Európa felé is.

A Békemenetre idén is több tízezres tömeget várnak

Orbán Viktor várhatóan beszédében a magyar kormány békepolitikáját, az ország függetlenségének fontosságát és az 1956-os forradalom szellemiségét hangsúlyozza majd. Az eseményre idén is több tízezres tömeget várnak, köztük számos vidéki és határon túli résztvevőt.

A CÖF közleménye szerint a Békemenet nemcsak politikai demonstráció, hanem közösségi esemény is: a magyar nemzet összetartozását, hitet és szabadságvágyat szimbolizálja. Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az első 2012-ben indult. A mostani a 11. Békemenet lesz a sorban.

FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:

Szabolcs-Szatmár-Bereg korán ébredt ma, sorra készülnek a posztok: úton a Békemenetre!

Baracsi Endre, vármegyei alelnök stílszerű pulóverben posztolt

Már csak 111 kilométer Budapestig - jelentkezet be ismét Seszták Miklós:

Kovács Sándor újabb képeket osztott meg:

A kemecseiek sem maradhattak le!

"Jó munkához idő kell! Jó eseményhez, meg időben kell elindulni!" - videón is bejelentezett Seszták Miklós:

A Szabolcs 05 úton van a Békemenetre - posztolta Kovács Sándor:

Vinnai Győző ezt írta az oldalára: Legyünk minél többen, együtt erő vagyunk!

Seszták Miklós a mai esemény fontosságáról ezt írta: Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre!

Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!

Az eddigi békemenetek listája: