Minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet – Orbán Viktor is beszédet mond
Október 23-án ismét megtelik a főváros utcáit a béke üzenetét hirdető tömeg. A Békemenet résztvevői ezúttal is a nemzeti egységet és Magyarország szuverenitását hangsúlyozzák. Orbán Viktor miniszterelnök beszéddel zárja a rendezvényt.
Az idei már a harmadik békemenet lesz a háború árnyékában
Forrás: MW-archív
A Civil Összefogás Fórum (CÖF–CÖKA) szervezésében október 23-án ismét megrendezik a Békemenetet, amely idén minden eddiginél fontosabb üzenetet hordoz – hangsúlyozták a szervezők. A felvonulás 11 órakor indul az Elvis Presley térről, majd a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre vonul, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.
A szervezők szerint a jelenlegi háborús helyzetben különösen fontos a béke melletti kiállás. A CÖF vezetői úgy fogalmaztak:
a magyar emberek nem háborút, hanem békét akarnak
ezért a Békemenet most a nemzeti egység és a józan hang üzenetét közvetíti Európa felé is.
A Békemenetre idén is több tízezres tömeget várnak
Orbán Viktor várhatóan beszédében a magyar kormány békepolitikáját, az ország függetlenségének fontosságát és az 1956-os forradalom szellemiségét hangsúlyozza majd. Az eseményre idén is több tízezres tömeget várnak, köztük számos vidéki és határon túli résztvevőt.
A CÖF közleménye szerint a Békemenet nemcsak politikai demonstráció, hanem közösségi esemény is: a magyar nemzet összetartozását, hitet és szabadságvágyat szimbolizálja. Immár hosszú időre nyúlik vissza a békemenetek története, az első 2012-ben indult. A mostani a 11. Békemenet lesz a sorban.
FRISSÜLŐ HÍRFOLYAMUNK:
Szabolcs-Szatmár-Bereg korán ébredt ma, sorra készülnek a posztok: úton a Békemenetre!
Baracsi Endre, vármegyei alelnök stílszerű pulóverben posztolt
Már csak 111 kilométer Budapestig - jelentkezet be ismét Seszták Miklós:
Kovács Sándor újabb képeket osztott meg:
A kemecseiek sem maradhattak le!
"Jó munkához idő kell! Jó eseményhez, meg időben kell elindulni!" - videón is bejelentezett Seszták Miklós:
A Szabolcs 05 úton van a Békemenetre - posztolta Kovács Sándor:
Vinnai Győző ezt írta az oldalára: Legyünk minél többen, együtt erő vagyunk!
Seszták Miklós a mai esemény fontosságáról ezt írta: Hatalmas elszántsággal, hazafias lendülettel és tenni akarással indul csapatunk Budapestre!
Hogy miért is indulunk? Mert kell, mert fontos! Nem hagyhatjuk cserben a hazánkat, nem hagyhatjuk cserben családjainkat és nem hagyhatjuk cserben magyar honfitársainkat!
Az eddigi békemenetek listája:
- 2012. január 21.
- 2012. március 15.
- 2012. október 23.
- 2013. február 5. (A békemenetet Gyulán tartották)
- 2013. október 23.
- 2014. március 29.
- 2018. március 15.
- 2021. október 23.
- 2022. március 15.
- 2024. június 1.