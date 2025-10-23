Békemenet: Dr. Szabó Tünde is üzent a világnak (fotókkal)

Eljött a Békemenet napja! Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! – írta a közösségi oldalán dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.

Békemenet: a nyíregyháziak is ott voltak Fotó: dr. Szabó Tünde közösségi oldala

Békemenet: lobogott Nyíregyháza zászlaja

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.

Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a Békemenet sűrűjében sok nyíregyházival hirdették, hogy a békének ma nincs fontosabb!