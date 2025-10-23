október 23., csütörtök

Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

59 perce

Békemenet: Dr. Szabó Tünde is üzent a világnak (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#Dr Szabó Tünde#Békemenet napja

Lobogott Nyíregyháza zászlaja: Békemenet. dr. Szabó Tünde is nemet mond a háborúra.

Szon.hu
Békemenet: Dr. Szabó Tünde is üzent a világnak (fotókkal)

Eljött a Békemenet napja! Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! – írta a közösségi oldalán dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.

Békemenet Szabó Tünde
Békemenet: a nyíregyháziak is ott voltak Fotó: dr. Szabó Tünde közösségi oldala

Békemenet: lobogott Nyíregyháza zászlaja 

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!
Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a Békemenet sűrűjében sok nyíregyházival hirdették, hogy a békének ma nincs fontosabb!

Békemenet: Dr. Szabó Tünde is ott volt

Fotók: dr. Szabó Tünde közösségi oldala

 

 

 

