Békemenet: Dr. Szabó Tünde is üzent a világnak (fotókkal)
Lobogott Nyíregyháza zászlaja: Békemenet. dr. Szabó Tünde is nemet mond a háborúra.
Eljött a Békemenet napja! Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! – írta a közösségi oldalán dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő.
Békemenet: lobogott Nyíregyháza zászlaja
Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!
Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a Békemenet sűrűjében sok nyíregyházival hirdették, hogy a békének ma nincs fontosabb!
Békemenet: Dr. Szabó Tünde is ott voltFotók: dr. Szabó Tünde közösségi oldala
