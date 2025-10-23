Békemenet: Fehérgyarmat és Vásárosnamény térsége is hallatta a hangját (fotókkal)

Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Ura, Magosliget, Gyüre, Botpalád, Nagyvarsány... Hosszasan lehetne sorolni azokat a feliratokat, amelyeket lehetett látni a közmédia élő közvetítésében. A Békemenet sűrűjében Fehérgyarmat és Vásárosnamény térsége is szép számmal képviseltette magát.

Békemenet: dr. Tilki Attila is ott volt

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.

Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a nap folyamán többször is bejelentkezett a Békemenet áradatából. Mutatjuk: