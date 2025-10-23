október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

17°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

2 órája

Békemenet: Fehérgyarmat és Vásárosnamény térsége is hallatta a hangját (fotókkal)

Címkék#Fehérgyarmat#Dr Tilki Attila#Vásárosnamény

Szon.hu
Békemenet: Fehérgyarmat és Vásárosnamény térsége is hallatta a hangját (fotókkal)

Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Ura, Magosliget, Gyüre, Botpalád, Nagyvarsány... Hosszasan lehetne sorolni azokat a feliratokat, amelyeket lehetett látni a közmédia élő közvetítésében. A Békemenet sűrűjében Fehérgyarmat és Vásárosnamény térsége is szép számmal képviseltette magát.    

Békemenet Tilki Attila
Békemenet: dr. Tilki Attila is ott volt

Békemenet: dr. Tilki Attila is ott volt

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!


Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a nap folyamán többször is bejelentkezett a Békemenet áradatából. Mutatjuk:

Békemenet: Szatmár és Bereg egy zászló alatt

Fotók: dr. Tilki Attila közösségi oldala 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu