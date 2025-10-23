Békemenet: Kisvárda és térsége is képviselteti magát (fotókkal)

„Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzente Orbán Viktor a Békemenet reggelén. Az idei esemény résztvevői a Margit híd budai hídfőjénél gyülekeztek, majd a hídon átkelve a Kossuth Lajos térre vonultak, ahol 13 órától a miniszterelnök mond ünnepi beszédet. Kisvárda is reprezentálja magát a Békemenet sokaságában.

Békemenet: Kisvárda és térsége Fotó: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Békemenet kisvárdaiakkal

Az október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik. Sok-sok szabolcs-szatmár-beregi van ott, Kisvárda és térsége is szép számmal képviselteti magát. Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is posztolt fotókat. Mutatjuk: