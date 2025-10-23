október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

19°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

40 perce

Békemenet: Mátészalka és térsége erőt sugároz (fotókkal)

Címkék#Margit híd#ünnep Magyarország#Fülöp Attila#Kovács Sándor

Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Békemenet: Mátészalka és térsége is képviselteti magát.

Szon.hu
Békemenet: Mátészalka és térsége erőt sugároz (fotókkal)

Az október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődött.

Békemenet Kovács Sándor
Békemenet: Fülöp Attila és Kovács Sándor Fotó: Kovács Sándor közösségi oldala

Békemenet: Mátészalka és térsége is erősítette az ünneplőket

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja.
Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!


Rengeteg szabolcs-szatmár-beregi van ott, Mátészalka és térsége is szép számmal képviselteti magát. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is posztolta a közösségi oldalán, hogy népes küldöttséggel lehetnek a Békemenet sokaságának.
„Zászlókat a magasba! Jól nézünk ki! Talán még soha nem néztünk ki ilyen jól!” - írta Kovács Sándor. 

Békemenet: Mátészalka és térsége

Fotók: Kovács Sándor közösségi oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu