Békemenet: Mátészalka és térsége erőt sugároz (fotókkal)

Az október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődött.

Békemenet: Fülöp Attila és Kovács Sándor Fotó: Kovács Sándor közösségi oldala

Békemenet: Mátészalka és térsége is erősítette az ünneplőket

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja.

Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.

Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Rengeteg szabolcs-szatmár-beregi van ott, Mátészalka és térsége is szép számmal képviselteti magát. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is posztolta a közösségi oldalán, hogy népes küldöttséggel lehetnek a Békemenet sokaságának.

„Zászlókat a magasba! Jól nézünk ki! Talán még soha nem néztünk ki ilyen jól!” - írta Kovács Sándor.